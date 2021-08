Sappiamo bene che il corpo cerca sempre di comunicare con noi per cercare di farci capire quando c’è un problema. Per esempio, nel nostro precedente articolo “Molti pensano siano causati dalle emorroidi ma invece potrebbero essere i sintomi di un tumore nascosto”, tocchiamo proprio lo stesso tema. E lo facciamo spiegando nel dettaglio quali potrebbero essere le differenze tra questi due problemi e come non confondersi, così da poter spiegarsi meglio con il proprio medico curante. In questo articolo, lo scopo è praticamente lo stesso e analizziamo un tipo diverso di tumore che è piuttosto raro e che non tutti conoscono. Parleremo, infatti, dei sarcomi dei tessuti molli, un cancro davvero poco noto di cui non molti hanno informazioni rilevanti.

Sono sintomi praticamente ignorati e poco noti ma potrebbero indicare un tipo di tumore silenzioso

Cerchiamo per un attimo di capire con esattezza cosa si intende quando si parla di sarcomi di tessuti molli. Prima di tutto, si tratta di un tumore e, come abbiamo già accennato, è piuttosto raro. Con l’avanzare del tumore, le cellule maligne si formano proprio, come è facilmente intuibile dal nome della patologia, nei tessuti molli. Si possono formare in diverse parti del corpo e ne possiamo trovare circa 50 tipi diversi. Per questo motivo è anche complicato individuare immediatamente il problema e riuscire a dare una diagnosi certa e rapida. Il fatto che si tratti di un tumore che può iniziare in più parti del corpo, rende certamente difficile il compito del medico. La maggior parte dei sarcomi si forma nella zona addominale o, in altri casi, negli arti. Quindi sicuramente i sintomi che una persona che ne è affetta può avere si concentrano in queste due macro-aree.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco nell’esattezza quali sono alcuni dei sintomi che possono indicare la presenza dei sarcomi dei tessuti molli

Iniziamo dal tumore che si trova nell’area addominale. Come spiega l’AIRC, infatti, ci sono alcuni segnali per riconoscere l’insorgenza di questo problema. Ad esempio, si potrà avvertire un forte senso di stanchezza unito a un gonfiore piuttosto costante. Inoltre, si dovrebbe perdere la voglia di mangiare e, in rari casi, ci potrebbe essere anche la presenza di sangue nella zona gastrointestinale della persona coinvolta. Se andiamo invece nell’area degli arti, dovremmo notare alcuni rigonfiamenti nelle diverse zone coinvolte. E possiamo notare che sono sintomi praticamente ignorati e poco noti ma potrebbero indicare un tipo di tumore silenzioso. In questi casi, ovviamente, non significa che avere uno o più tra questi sintomi confermi automaticamente la presenza di questo timore.

Anzi, si tratta purtroppo di segnali piuttosto comuni, che possono presentarsi anche quando si hanno altri problemi di salute. Ma, appunto, non sono molto conosciuti in relazione ai sarcomi dei tessuti molli. Ciò che possiamo fare, come dovremmo sempre, è chiedere un incontro e qualche delucidazione al nostro medico curante. Essendo un esperto del settore e conoscendo il nostro corpo e la nostra salute, potrà sicuramente capire cosa sta accadendo e se c’è un’effettiva necessità di allarmarsi o meno.