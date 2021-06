Le patate fanno molto bene alla salute, perché sono un alimento ricco di vitamine, minerali e fibre. Aiutano a depurare l’intestino, sono nutrienti e ricostituenti contro la stanchezza, utili per il sistema nervoso, concilianti del sonno e tanto altro ancora.

Sono un alimento base della nostra cucina, che salva pranzi e cene grazie alla sua grande versatilità.

In questo articolo vedremo come trasformare delle semplici patate in un contorno croccante e sfizioso che lascerà tutti a bocca aperta. Per questa ricetta useremo un ingrediente segreto, che non avremmo mai pensato di abbinare alle patate. Il risultato sarà eccezionale!

L’incredibile consiglio della nonna per rendere le patate croccanti all’esterno con cuore morbido

In questi giorni di caldo soffocante, non si ha molta voglia di stare vicino ai fornelli o di mangiare piatti troppo elaborati. Ecco perché Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già suggerito una ricetta fresca, squisita e davvero economica nell’articolo “Meno di 5 euro per questa irresistibile parmigiana estiva pronta in pochi minuti“.

In questo articolo, invece, ci concentreremo sulla preparazione di un contorno di patate davvero delizioso. Per preparare le nostre patate croccanti all’esterno e morbide all’interno utilizzeremo un ingrediente speciale: la birra.

Pronte in pochi minuti

Dopo aver sbucciato e tagliato a cubetti le patate, laviamole sotto l’acqua corrente fino a quando quest’ultima non sarà limpida. Questo passaggio servirà per eliminare l’amido e, quindi, per far rimanere le patate più compatte in fase di cottura.

Facciamo bollire l’acqua, poi caliamo le patate e facciamole cuocere per 5-6 minuti, quindi scoliamole.

Versiamo le patate in una pirofila, e condiamo con olio, sale e pepe. Mescoliamo bene le patate per far assorbire il condimento e inforniamo a 180° per 10 minuti.

Una croccantezza esagerata

Trascorsi questi minuti, estraiamo le patate dal forno e bagniamole con della birra chiara. Per 3 patate andranno più che bene 150 ml di birra.

Inforniamo per altri 10 minuti, quindi tiriamo la pirofila fuori dal forno e decoriamo le patate con abbondante pangrattato, erba cipollina e formaggio grattugiato.

Inforniamo per gli ultimi 10 minuti, quindi il piatto è pronto! Dopo aver assaggiato la croccantezza di queste patate penseremo di non averne mai provate di così croccanti!

Ed ecco spiegato l’incredibile consiglio della nonna per rendere le patate croccanti all’esterno con cuore morbido.