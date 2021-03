In commercio esistono prodotti specifici per la pulizia dell’argento. Spesso, però, sono prodotti chimici, che puzzano, inquinano e non costano neanche poco. Come risolvere questo problema? L’argento, infatti, è bellissimo, ma ha bisogno di una manutenzione costante per evitare che si scurisca e diventi opaco.

Tutti hanno in casa almeno un oggettino, una bomboniera, un gioiello, d’argento, magari dimenticato in qualche cassetto. È quando quel cassetto viene riaperto che riporta alla luce una sorpresa non molto gradita. Quella bomboniera così bella, quell’anello così carino, o quel vassoio da portata, ormai si sono inesorabilmente anneriti.

Ciò succede principalmente a causa dell’ossidazione. E la verità è che neanche spolverarli servirà a riportarli alle loro versioni originali. Ecco, questo è il momento giusto per decidere di pulire gli argenti. Ed è qui che torna utile un prodotto sempre presente nella cucina di chiunque ma che, solitamente, viene scartato.

Un metodo molto naturale

La maggior parte dei prodotti in commercio sono dannosi e inquinanti per l’ambiente. E se si potesse ottenere lo stesso risultato perfetto anche con prodotti naturali? Magari non inquinanti per l’ambiente e oltretutto economici? La soluzione esiste, ed è un metodo molto naturale.

Anzi, in realtà ne esistono tanti di metodi per lavare l’argento in modo naturale, ma abbiamo deciso di concentrarci sul prodotto più povero, più economico che ci sia: l’acqua di cottura delle patate.

Infatti, gli argenti di casa brillano come nuovi con l’acqua di cottura delle patate.

Procedimento

Per quest’operazione saranno necessari l’acqua di cottura delle patate, dei panni morbidi asciutti e gli argenti da pulire.

Dopo aver cotto le patate, quando l’acqua è ancora calda, immergere gli argenti all’interno del liquido. Gli oggetti devono restare in ammollo finché l’acqua non sarà fredda.

A questo punto si potrà asciugare la superficie degli argenti con un panno morbido rigorosamente asciutto. In alternativa, si potrà intingere il panno morbido con del succo di limone, quindi passare sugli oggetti e poi asciugare accuratamente il tutto.

Gli argenti risulteranno subito lucidi e puliti e l’argento tornerà ad essere quello di un tempo. Ecco che gli argenti di casa brillano come nuovi con l’acqua di cottura delle patate.