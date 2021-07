Quando si ha poco tempo ma non manca la voglia di assaporare un dessert buono, fresco e gustoso è questa la ricetta da provare.

Pronta in soli 10 minuti, la torta di oggi è talmente facile da realizzare che tutti ma proprio tutti possono cimentarsi nella sua preparazione. Inoltre, l’impasto non prevede l’aggiunta di farina, burro e latte.

Una prelibatezza leggera e con poche calorie, circa 170 a porzione. Insomma, una volta provato non si potrà più fare a meno di questo fresco momento di piacere. Soprattutto, in estate quando le temperature calde si fanno sentire ma non si vuole rinunciare al dolce.

Un’altra idea facile e pratica è quella di portare in tavola questo tiramisù speciale.

Per gli amanti delle preparazioni al caffè, invece, occhio a questa ricetta che sta facendo impazzire tutti, ha solo 3 ingredienti e si prepara in appena 3 minuti.

Tornando alla torta fredda al caffè, ecco tutto l’occorrente per 6 persone.

Ingredienti

a) 3 uova;

b) 500 g di ricotta light;

c) 65 g di caffè espresso, possibilmente ristretto;

d) 40 g di maizena;

e) 35 g di stevia.

Senza farina, latte e burro questa leggerissima torta fredda al caffè sta spopolando, da provare! Procedimento

Innanzitutto, preparare il caffè espresso e lasciarlo raffreddare.

In una ciotola lavorare la ricotta con la stevia. Se è possibile usare le fruste elettriche per velocizzare l’operazione.

Poi, incorporare, una alla volta, le uova e mescolare con cura per far amalgamare bene gli ingredienti.

Unire al composto la maizena, setacciata precedentemente, poi il caffè. Lavorare con le fruste per qualche minuto. Ed ecco che in soli 10 minuti abbiamo ottenuto la nostra torta che ora dovrà cuocere.

A questo punto, infatti, prendere una tortiera ricoperta di carta da forno e versare l’impasto. Far cuocere, in forno già caldo, a 170° C per circa 50 minuti.

Lasciare intiepidire fuori dal forno e poi far riposare nel frigorifero per almeno 3 ore prima di servirla. Il risultato sarà soddisfacente e tutti impazziranno per questa fresca e gustosissima delizia. Dunque, senza farina, latte e burro questa leggerissima torta fredda al caffè sta spopolando, da provare!