Squisito, fresco ed inaspettato. Il tiramisù che la Redazione vuole proporre oggi ai suoi Lettori si prepara in poche mosse e sta facendo impazzire tutti perché è ideale per le calde giornate di fine giugno.

Questo tiramisù è il più buono del momento, fresco e veloce ci farà fare un figurone!

Il tiramisù di oggi è inaspettato perché si presenta sotto forma di gelato cremoso e freschissimo. In pochi minuti, bambini ed adulti impazziranno per questa prelibatezza. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

a) 300 g di mascarpone;

b) 3 tuorli;

c) 30 g di cacao amaro in polvere;

d) biscotti savoiardi q.b.;

e) 180 g di zucchero semolato;

f) 1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

g) 1 cucchiaio di caffè solubile;

h) gocce di cioccolato fondente q.b.

Per pastorizzare le uova

a) 50 g di zucchero semolato;

b) 25 g di acqua.

Procedimento

La ricetta è semplicissima e si preparerà velocemente. Innanzitutto, bisogna lavorare i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso.

Subito dopo, versare in un pentolino l’acqua e zucchero e far cuocere fino a portate alla temperatura di circa 120° C. Il tutto mescolando in modo continuativo. Una volta creato lo sciroppo zuccherino far raffreddare leggermente e versare a filo nel composto di uova e zucchero. Con l’aiuto delle fruste elettriche mescolare. A questo punto, aggiungere anche il caffè, l’estratto di vaniglia ed infine il mascarpone. Mescolare ancora con cura per qualche minuto. Ora, aggiungere i savoiardi, circa 4, al massimo 5 ( a seconda dei gusti). Tritarli grossolanamente ed aggiungerli al composto. Inserire anche una manciata abbondante di gocce di cioccolato fondente.

Dunque, ecco che il tiramisù prende forma. A questo punto, bisogna versarlo in una pirofila adatta al freezer. Livellare con un cucchiaio e lasciar congelare. Ogni ora, per 3 ore, bisognerà mescolare il gelato. Infine, lasciarlo solidificare e servire con una spolverata di cacao amaro in polvere e qualche savoiardo come decorazione.

Ed ecco perché questo tiramisù è il più buono del momento, fresco e veloce ci farà fare un figurone!