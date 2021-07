Facile, veloce ed eccezionalmente buono, il tiramisù che presentiamo oggi è davvero squisito, gustoso e soprattutto alla portata di tutti.

La rubrica di cucina pullula di ricette, novità e preparazioni della tradizione che meritano di essere provate almeno una volta.

Gli amanti del tiramisù possono stare tranquilli perché basta “sfogliare” su questo sito per scovare e provare la ricetta più adatta alle esigenze. Si consiglia, ad esempio, questa ricetta di tiramisù facilissima e con pochissimo zucchero.

Per i più tradizionalisti, ecco tutti i segreti per un dolce al cucchiaio buonissimo.

Se, invece, l’intento è quello di portare in tavola un tiramisù senza uova e senza mascarpone, questa è la ricetta che può tornare utile.

Mai più dubbi sul dolce grazie a questo tiramisù eccezionale e cremosissimo senza uova e mascarpone

Stiamo parlando del tiramisù composto da crema pasticcera, rigorosamente senza uova e panna montata. Sul web ci sono diverse versioni. Noi consigliamo questa perché è deliziosa e si prepara in 10 minuti.

Questo dolce può essere preparato nella classica pirofila o in bicchieri monoporzione. Il risultato sarà sempre soddisfacente.

Di seguito, tutto l’occorrente

Ingredienti per 8 persone

Per la crema

a) 400 g di latte di soia;

b) 60 g zucchero di canna;

c) 30 g maizena;

d) 15 g olio di semi di mais;

e) 1 bacca di vaniglia;

f) 400 g panna vegetale.

Per la decorazione

a) 8 tazzine caffè;

b) biscotti secchi e cacao q.b.

Procedimento

Innanzitutto, bisogna preparare la crema. In un pentolino versare il latte, poi aggiungere lo zucchero e mescolando unire anche la maizena. Dopo qualche minuto versare l’olio e aggiungere la bacca di vaniglia. Mescolare con cura, se possibile con l’aiuto delle fruste elettriche per amalgamare al meglio il composto.

Poi, far cuocere con fiamma moderata e portare ad ebollizione, mescolando sempre con cura.

Successivamente, spegnere il fuoco e coprire con un po’ di pellicola trasparente, a contatto con la crema.

In una ciotola montare la panna fredda. Una volta raffreddata bene la crema pasticcera unirla alla panna e mescolare per qualche minuto.

A questo punto non resta che assemblare il tutto. Versare il caffè in una ciotola. Nel frattempo, decorare i bicchieri o la pirofila con una spolverata di cacao amaro. Prendere 2 biscotti secchi e inzupparli velocemente nel caffè. Poi, disporli nel bicchiere e ricoprire con la crema.

Se il bicchiere è abbastanza grande, ripetere l’operazione per creare 2 strati. Infine, una spolverata di cacao.

Far riposare in frigo per almeno 3 ore. Con questa ricetta mai più dubbi sul dolce grazie a questo tiramisù eccezionale e cremosissimo senza uova e mascarpone.