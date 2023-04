Glutei d’acciaio e gambe toniche con l’allenamento di Beyoncé: 2 esercizi da fare a casa in pochi minuti

Avere un fisico tonico e rassodato è il sogno di molte donne. Per raggiungere questo risultato è necessario seguire una buona alimentazione ma anche allenarsi costantemente. Ecco allora 2 esercizi che aiutano la divina Beyoncé ad avere gambe e glutei sempre perfetti. Scopriamoli insieme.

Cantante, ballerina ed ex frontwoman del gruppo Destiny’s Child. Beyoncé è considerata una delle migliori cantanti del genere musicale R&B.

Classe 1981, l’artista statunitense è una delle più premiate e titolate.

Voce magnifica, bellezza mozzafiato e fisico statuario. Beyoncé rappresenta la donna perfetta ammirata dagli uomini ma anche dal genere femminile.

Seguiamo i consigli di un esperto

Mamma di 3 figli, l’artista appare sempre in forma smagliante e senza neanche un piccolo difetto.

Ma qual è il suo segreto?

Dopo le gravidanze, Beyoncé ha seguito una dieta vegana per 22 giorni. Frutta e verdura a volontà, specialmente cruda.

Un regime alimentare molto restrittivo ma che ha permesso alla popstar di perdere peso e depurare l’organismo. Per eliminare i chiletti di troppo, ha completamente dimenticato latticini, carboidrati e carne.

Naturalmente, per perdere peso e tornare in forma, il consiglio migliore è quello di affidarsi alle cure di un nutrizionista o di un dietologo. Questi esperti prepareranno la dieta perfetta per le nostre esigenze.

Inoltre, ricordiamo che un’alimentazione varia ma sana, ci permette di ottenere dei risultati eccezionali.

Glutei d’acciaio e gambe toniche con l’allenamento di Beyoncé: bastano pochi minuti

Ma torniamo alla nostra cantante. Beyoncé ha un lato B e delle gambe da urlo. Oltre allo yoga e alla danza, l’artista predilige alcuni allenamenti mirati, necessari per rassodare glutei e cosce.

Scopriamo due di questi esercizi. Non c’è bisogno di andare in palestra, né di attrezzi particolari. Basta solo qualche minuto.

Conosciamo tutti lo squat. È un esercizio che ci permette di allenare la muscolatura degli arti inferiori. Eseguito in modo corretto coinvolge anche gli addominali.

Per renderlo ancora più efficace aggiungiamoci un salto. Come eseguire correttamente l’esercizio?

Apri le gambe, non superare l’ampiezza delle spalle, e porta le mani in avanti. Ora piegati come se volessi sederti. Spingi i talloni sul pavimento e salta in aria con le gambe tese e la schiena dritta. Nel momento dell’atterraggio evita movimenti bruschi e torna in posizione di squat. Ripeti.

Altro esercizio

Anche il secondo esercizio è molto semplice da eseguire. Assumi una posizione eretta e, con un grande passo, porta una gamba indietro. Piegala fino a toccare quasi il pavimento. Il ginocchio della gamba in avanti non deve superare la linea del piede. Ora sollevati portando la gamba anteriore dritta e il ginocchio di quella posteriore in alto. Torna nella posizione di partenza e ripeti.

Glutei d’acciaio e gambe toniche con l’allenamento di Beyoncé; ma solo se esegui gli esercizi più volte a settimana.

Ricordiamo sempre di scaldare i muscoli prima di allenarci. Questo per evitare

di provocare contratture o strappi.