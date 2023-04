Pancia piatta e sgonfia a 60 anni? Fai come Madonna e consuma questo alimento ricco anche di Omega 3

Rimettersi in forma non è sempre facile, soprattutto dopo gli “anta”. Per ottenere dei buoni risultati è necessario allenarsi e anche una corretta alimentazione. Ma c’è un piccolo alimento, ricco di proprietà benefiche, che potrebbe aiutarci a sgonfiare la pancia. La cantane Madonna lo consuma regolarmente. Vediamo di cosa si tratta.

Sappiamo tutti che, una volta superati gli “anta”, non è così facile perdere peso e ridurre il girovita. Eppure, a 20 anni bastava fare solo qualche piccola rinuncia a tavola per ritornare subito in forma.

Con il passare degli anni il nostro metabolismo rallenta inevitabilmente. Per cercare di contrastare questa situazione, è necessario condurre uno stile di vita sano.

Cosa fanno le celebrità per mantenersi in forma

Una costante attività fisica può aiutarci a perdere peso, così come una corretta alimentazione. Ricordiamoci, ad esempio, di bere almeno due litri di acqua al giorno, non saltare i pasti, ridurre i grassi e aumentare il consumo di frutta e verdura. Inoltre, utilizziamo le spezie al posto del sale per limitare la ritenzione idrica.

Non è semplice, ma questi consigli potrebbero aiutarci a rimanere in forma. Ma come fanno le celebrities ad avere sempre una linea invidiabile?

Ad esempio, Michelle Hunziker pratica una delle arti marziali più popolari al Mondo. Mentre Federica Panicucci, oltre a curare l’alimentazione, si allena in casa.

Ma in questo articolo scopriremo come avere la pancia piatta e sgonfia a 60 anni grazie ad un alimento molto amato da una delle pop star più famose al Mondo.

Parliamo Madonna, una cantante di fama internazionale. Una vera e propria icona di stile.

Classe 1958, la cantante sfoggia ancora un fisico invidiabile. Oltre a praticare pilates, yoga e tanta palestra, Madonna mangerebbe a volontà carne bianca, verdura fresca e zuppe.

Pancia piatta e sgonfia a 60 anni grazie a questo alimento ricco di proprietà benefiche

Ma la cantante farebbe anche il pieno di piccoli semi molto preziosi per la salute. Parliamo dei semi di lino, un alimento antico e già utilizzato dagli antichi Egizi. Il loro sapore ricorda quello della nocciola. Ma dovremmo consumarli principalmente per le proprietà nutrizionali utili al nostro organismo.

Lo sapevi che ne basta un cucchino per fare il pieno di Omega 3? Questi non sono altro che grassi polinsaturi essenziali che aiuterebbero a controllare e a proteggere il sistema cardiovascolare. Inoltre, la presenza della vitamina B aiuterebbe il metabolismo. I semi di lino conterrebbero una quantità molto elevata di fibre, utili a regolarizzare la mobilità intestinale. Aiuterebbero a combattere i problemi di stipsi, quindi, sarebbero utili a sgonfiare la pancia.

Come consumare questi semi

Per fare in modo che l’organismo riesca ad assorbire tutti i nutrienti dei semi di lino, sarebbe meglio tritarli. Mangiamoli possibilmente crudi, perché le lunghe cotture potrebbero alterare i valori nutrizionali. Aggiungiamoli allo yogurt, alle insalate, al muesli e così via.

Facciamo attenzione a non esagerare con il loro consumo, perché potrebbero provocare mal di stomaco.