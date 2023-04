È questa la località vicino al lago e alle terme più famose d’Italia dove si possono acquistare case a 25.000 euro

Ognuno di noi cerca di far fruttare al massimo i propri risparmi. In questo modo vogliamo creare una rendita a vita o guadagnare molti più soldi rispetto al capitale speso.

Avere una seconda casa al mare o in montagna è sicuramente un modo per ottimizzare le nostre risorse! Si può utilizzare per trascorrere le vacanze o per rifugiarsi lontani dai problemi quotidiani, dall’ansia e dallo stress. Ad ogni modo oltre che per piacere, una seconda cosa può essere anche una fonte di reddito, in quanto potremmo fittarla durante l’anno o per brevi periodi durante l’estate. Se invece abbiamo sempre desiderato una casa per al mare o in montagna ma pensiamo sia impossibile per i prezzi troppo elevati, ci stiamo sbagliando. Infatti, ricercando attentamente sui siti immobiliari, possono trovarsi degli affari incredibili. È possibile infatti acquistare a meno di 30.000 euro case al mare in una delle Regioni più amate nel Mondo, ovvero nel Cilento. Ma oltre al mare, il nostro Paese è ricco di località di montagna meravigliose, dove è bello trascorrere sia le vacanze estive che invernali. Si pensi al Trentino Alto Adige. Anche qui è possibile fare degli affari davvero importanti. In particolare a in località Ponte Arche, a Comano Terme, si possono acquistare case anche a meno di 30.000 euro.

È questa la località vicino al lago dove poter investire i propri risparmi

Tenere i propri risparmi depositati in banca non è sicuramente conveniente considerando il tasso d’inflazione che sta facendo diminuire il potere d’acquisto dei nostri soldi. Investire in immobili potrebbe essere un’ottima scelta soprattutto se acquistiamo case in località strategiche, vicino al mare o in montagna. In tal modo potremo affittarle per brevi periodi ai turisti e ricavarne un’ottima rendita. Ad esempio a Bedizzole, in Lombardia, ad appena 8 km dal Lago di Garda, il più grande d’Italia e a 20 km da Brescia. È questa la località vicino al lago dove poter acquistare case a poco prezzo, vicina a dei posti incantevoli con paesaggi meravigliosi. Cercando attentamente tra i siti immobiliari, qui possono farsi degli ottimi affari. Infatti sono all’asta diverse case a prezzi davvero convenienti, come un appartamento di 45 mq composto due camere, un bagno e cucina. Inoltre è dotato di riscaldamento autonomo ed in buono stato. Il prezzo base d’asta è di 24.612,18 e la data di vendita è fissata al 16 maggio. Pertanto chi ha intenzione d’investire, questa potrebbe essere un’occasione davvero ottima.

Un luogo meraviglioso dove poter creare il proprio rifugio o una rendita per la vita

Bedizzole è ricco di attrattive per i turisti, come il castello, l’antico ponte in località Pontenove e il Parco Airone. Quest’ultimo è una riserva naturale che costeggia il fiume Chiese dove poter seguire un percorso a piedi o in bici, con tutta la famiglia e magari fare un bel pic-nic. Peraltro è vicinissima al Lago di Garda, a Desenzano, Sirmione famosissima per le sue terme, tutte località amate nel Mondo, scelte da milioni di turisti. Acquistando casa in una località come questa all’asta, potremmo assicurarci una rendita per la vita oppure semplicemente rivenderla secondo i reali prezzi di mercato. In tal modo potremmo ottenere oltre il doppio del nostro capitale. Occhios empre ai rischi perchè ci potrebbero essere sempre dietro l’angolo quando si ha a che fare con i soldi!

(*n.d.r. Altre informazioni si possono trovare sui siti indicati. Proiezionidiborsa menziona a titolo gratuito la notizia e gli annunci immobiliari presenti sui siti indicati non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione. Si prega di leggere le Avvertenze del nostro sito).