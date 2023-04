Bad Bunny incanta il Coachella 2023 e il look dell’esibizione diventa virale

Bad Bunny con la sua musica latina ha conquistato il Mondo e oggi è il primo artista portoricano a calcare il palco principale del Coachella 2023. In merito ha dichiarato:”sono il primo, ma non sarò l’ultimo”. Un augurio a tutti gli artisti latini che verranno dopo di lui. Ma oltre alla dichiarazione dell’artista, di grande impatto è stata anche la performance e, per l’occasione, ha scelto un brand molto chiacchierato. Il look diventa subito super cool.

Se a Milano ci si prepara per la Design Week, evento fieristico che coinvolge la città lombarda, a Los Angeles tutti gli occhi sono puntati sul Coachella, grande evento musicale americano. Tantissimi gli artisti che hanno calcato il palco principale della manifestazione e tanti quelli che lo faranno in futuro. Non solo grandi artisti, ma anche un parterre super interessante di vip, sono infatti molte le celebrità che ogni anno vi partecipano. Anche se, quest’anno, il numero sembra inferiore rispetto a quello degli anni precedenti. Sarà forse passato un pochino di moda? Per gli americani assolutamente no, e infatti sono moltissimi i “born in the USA” che ballano sotto il palco.

Il cantante scuote il Coachella

Una performance di fuoco, quella che Bad Bunny ha portato sul palco del Coachella. L’artista latino, che era già stato alla manifestazione nel 2019, quest’anno è quello principale. A rimarcare questo evento storico la sua dichiarazione: “sono il primo, ma non sarò l’ultimo”. Ha portato sul palco il suo sangue latino e così il Coachella diventa Spanish. Ha cantato la maggior parte dei suoi più grandi successi e il pubblico non ha fatto altro che ballare per tutta la notte. Non solo balli, fuochi d’artificio e tanta musica, ma anche moda. Infatti l’artista ha scelto di indossare sul palco un brand molto chiacchierato ultimamente e che sta piacendo moltissimo. E no, non si tratta di Gucci, Balenciaga, Prada o Bottega Veneta.

Bad Bunny incanta il Coachella con il suo look ERL

Per l’occasione il cantante ha scelto di indossare un duvet e un pantalone abbinato di ERL. Eli Russell Linnetz, fondatore del marchio, è nato a Venice Beach e si è laureato alla Usc-School of Cinematic Arts con un Bachelor of Fine Arts in sceneggiatura e Narrative Design. Nel 2020 ha lanciato il suo brand, che propone una rivisitazione full color e unica dei capi icona dell’abbigliamento americano. Il marchio oltre ad aver collaborato in passato con Dior, sarà presente al Pitti uomo di Firenze con una sfilata speciale della primavera estate 2024. E così Bad Bunny incanta il Coachella e per l’occasione sceglie di indossare uno dei brand più cool del momento.