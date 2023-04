Fisico impeccabile anche dopo i 50 anni: il segreto di Federica Panicucci per prepararsi alla prova costume

Perdere i chili di troppo, alle volte, è un’impresa davvero titanica. Soprattutto se non possiamo andare in palestra. Ma scopriamo insieme come allenarsi in casa per affrontare al meglio la prova costume.

L’inizio della primavera ci ricorda che mancano pochissimi mesi alla tanto temuta prova costume. Se questo pensiero ti crea disagio e angoscia, allora è il momento di correre ai ripari.

Per tornare in forma e perdere quel chiletto di troppo, spesso si ricorre ad un abbonamento in palestra last minute. Se invece abbiamo poco tempo a disposizione, possiamo camminare o correre all’aria aperta. 30 minuti al giorno potrebbero bastare per ritornare in forma. Se preferisci, puoi anche allenarti in casa seguendo dei tutorial mirati.

Naturalmente anche l’alimentazione è fondamentale per dimagrire. Portiamo in tavola solo prodotti giusti e ricchi di elementi essenziali. Ma attenzione a non fidarsi di quelle diete, proposte dal web, e che promettono di far perdere tanti chili in pochi giorni.

Fisico impeccabile anche dopo i 50 anni: scopriamo i segreti di Federica Panicucci

Mantenere un fisico tonico e sodo non è facile, soprattutto dopo i 50 anni. Ma come fanno allora molti personaggi famosi ad essere sempre in forma?

Ad esempio, la conduttrice televisiva Federica Panicucci, classe 1967, ha un fisico davvero invidiabile.

Amata dal pubblico fin dai suoi esordi, la conduttrice di Mattino Cinque e di Back to School, appare sempre bellissima e in grande forma. Le sue foto in costume mostrano addominali scolpiti e un lato B perfetto.

Naturalmente una vita sana e un’alimentazione equilibrata sono alla base del suo stile di vita. Ma anche un metabolismo veloce l’aiuterebbe a non ingrassare facilmente.

Federica Panicucci ha una silhouette longilinea e perfetta. I suoi segreti? Una colazione sana, uno spuntino con del cioccolato fondente o della frutta secca. A pranzo non può mancare la pasta, rigorosamente di Kamut e a cena della carne bianca con verdure.

Niente eccessi, solo qualche piccolo sgarro, come la pizza.

Allenarsi in casa per pochi minuti

La conduttrice ha 2 figli, una vita molto intensa e non ha il tempo di andare in palestra. Ma dedica 15 minuti al giorno alla cura del suo corpo e lo fa direttamente in casa, allenando glutei, addominali e gambe.

Anche molti di noi, tra lavoro e impegni familiari, hanno poco tempo per andare in palestra. Allora vediamo come avere un fisico impeccabile anche dopo i 50 anni, direttamente in casa e usando solo una sedia.

Iniziamo allenando i glutei. Posizioniamoci difronte alla sedia e poggiamo entrambe le mani sul bordo. Eseguiamo una serie di slanci all’indietro con la gamba tesa per 30 secondi (quella in appoggio rimane leggermente piegata). Riposiamo e cambiamo gamba. Ricordiamo di non ruotare il bacino.

Pancia e gambe

Se il nostro obiettivo è quello di ridurre la pancia allora, sediamoci sulla sedia, poggiandoci allo schienale. Gambe unite e solleviamo entrambe le ginocchia fino al petto, senza toccarlo. Ritorniamo nella posizione iniziale. Realizziamo 3 serie da 20 ripetizioni ciascuna. Le mani posizioniamole vicino ai fianchi oppure afferriamo la sedia.

Passiamo alle gambe. Rimaniamo seduti con la schiena ben poggiata allo schienale. Solleviamo una gamba (tesa), mantenendo i quadricipiti contratti. Abbassiamola lentamente e ripetiamo l’esercizio con l’altra. Eseguiamo 3 serie da 15 ripetizioni per gamba.

Questi sono dei semplici esercizi da ripetere in pochi minuti e senza grandi sforzi. Ricordiamo sempre di riscaldarci prima di iniziare ad allenarci e fare dello stretching alla fine degli esercizi.