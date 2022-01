Siamo nel bel mezzo dell’inverno. Questo mese di gennaio si sta rivelando parecchio rigido. Si sta bene a casa e si ha spesso voglia di mangiare o bere qualcosa di caldo. A tavola, trionfano minestroni e pastine, zuppe e vellutate. Nel corso della giornata, per fare una pausa ristoratrice, molto spesso si opta per tè, infusi e tisane. Tra l’altro, per sorseggiarle mentre si lavora alla scrivania, e mantenerle belle calde, è questa la soluzione più efficace e totalmente gratuita al posto del thermos.

La classica cioccolata calda in tazza è la coccola simbolo dell’inverno. La merenda golosa che ci concediamo la domenica pomeriggio. Quando magari siamo comodamente appollaiati sul divano a guardare un film o una serie tv.

Nel presente articolo andremo a scoprire un altra bevanda con cui deliziare i nostri pomeriggi invernali. Serve per riscaldarci nel corpo e, soprattutto, nell’umore perché – proprio come la cioccolata – anche quella che andremo a proporre, è una ghiottoneria.

Ghiotta e cremosa, ecco la bevanda che non ci farà rimpiangere neppure la cioccolata perché è una vera coccola

La bevanda-dolce di cui stiamo per parlare si chiama “Polentino”. Una volta svelati gli ingredienti, si capirà bene il motivo di questo simpatico soprannome.

Vediamo come procedere con la preparazione

Ecco gli ingredienti che compongono il Polentino

cioccolata calda;

caffè forte;

crema pasticcera o budino alla vaniglia;

granella di nocciole o amaretti tritati;

cacao in polvere.

Una volta che si hanno alla mano questi alimenti, bisogna comporre la tazza. Una tazzina da caffè è sufficiente per apprezzare al meglio il prodotto. Quantità maggiori, infatti, risulterebbero eccessive e stucchevoli.

Procediamo quindi con la composizione della nostra tazza.

Per prima cosa, cospargere sul fondo una base di cioccolata;

versare un goccio di caffè forte;

quindi, concludere il riempimento della tazza con la crema pasticcera o il budino. Dovremo arrivare, praticamente, fin quasi all’orlo;

decorare con una spolverata di nocciole tritate o con gli amaretti;

e terminare infine con una spolverata di cacao.

Sicuramente, è ghiotta e cremosa, ecco la bevanda che non ci farà rimpiangere neppure la cioccolata perché è una vera coccola.

A piacere, possiamo degustare il Polentino in vari modi. C’è chi preferisce assaporare i singoli strati, uno alla volta, aiutandosi con il cucchiaino. Altri, invece, preferiscono dare un’energica mescolata per amalgamare per bene i vari ingredienti. In questo caso, avremo un esaltante mix di sapori davvero sublime.