Per mantenere caldi tè, caffè e tisane è questa la soluzione più efficace e totalmente gratuita e non è il thermos

Con il freddo che fa, si ha sempre voglia di mangiare e bere qualcosa di caldo. A tavola trionfano zuppe, minestre e vellutate. Ottima ad esempio questa zuppa della tradizione fatta con ingredienti semplici ed economici.

Durante il corso della giornata, non c’è niente di meglio che sorseggiare qualcosa di caldo. In base ai gusti personali, si può optare per il classico caffè o per altre bevande. Le opzioni tra cui scegliere sono infatti davvero numerose.

Ampia scelta tra tè, tisane & C.

Tè, tisane e infusi vengono proposti in numerosissime aromatizzazioni diverse. I puristi e più tradizionalisti acquistano le foglie secche da filtrare. I più pratici, invece, utilizzano le classiche bustine già pronte, semplicemente da mettere in infusione nell’acqua bollente. Qualunque bevanda si scelga, avere una bella tazza con qualcosa di caldo a portata di mano è davvero molto piacevole. Soprattutto quando si è seduti alla scrivania a lavorare. Stando tante ore al PC, infatti, inevitabilmente le mani si raffreddano. Per risolvere tale problema, abbiamo già parlato anche della soluzione molto efficace per non avere più mani e dita fredde mentre si lavora.

Ma torniamo alla nostra tazza fumante. Sorseggiare qualcosa di caldo e di buono è piacevole non solo per il corpo ma anche per la mente. Rappresenta infatti una sorta di micro pausa da concedersi tra un lavoro e un altro. Tuttavia, c’è però un problema pratico. In breve, il liquido contenuto nella tazza tenderà a raffreddarsi. E allora, addio alla nostra pausa confortante.

La soluzione più pratica potrebbe essere quella di utilizzare il classico thermos oppure le tazze termiche che funzionano esattamente con il principio del thermos. Questi accessori hanno però un difetto: tendono ad impregnarsi del profumo e del sapore di quanto contenuto. Ciò significa che, anche cambiando tè o tisana, potremmo avere sempre il retrogusto delle bevande dei giorni precedenti. Ecco allora come risolvere il problema.

Per mantenere caldi tè, caffè e tisane è questa la soluzione più efficace e totalmente gratuita e non è il thermos

Ci basterà prendere delle vecchie calze di lana e avvolgerle attorno alla nostra tazza. Se le calze sono lunghe, possiamo fare anche 2 o 3 risvolti. Avremo così maggior efficacia. Ovviamente, l’utilizzo delle calze non è un obbligo. Possiamo usare qualsiasi tipo di oggetto, purché sia in questo caldo e morbido tessuto. Va bene anche un vecchio guanto. Se abbiamo la passione della maglia o dell’uncinetto, possiamo addirittura realizzare in modalità “fai da te” il caldo rivestimento per la nostra tazza.

Tutto qui! Davvero molto semplice. E così, in queste fredde giornate, per mantenere caldi tè, caffè e tisane è questa la soluzione più efficace e totalmente gratuita e non è il thermos.

Ecco infine un’alternativa tecnologica

Esistono anche scalda tazza da collegare alla porta USB del computer. Si tratta di semplici piattaforme che diventano calde e sulle quali appoggiare tazze e tazzine. Se ne trovano di vario tipo, anche con grafiche simpatiche e personalizzabili. Costano pochissimo, neppure 10 euro. Potrebbero essere l’idea per un regalo poco impegnativo ma davvero molto utile!

