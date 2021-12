Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo spesso spiegato come riciclare o dare un’altra vita a molti materiali che abbiamo in casa. Questo piccolo gesto infatti aiuta a ridurre la nostra impronta ambientale, ma anche a risparmiare parecchi soldi sul lungo periodo. Ad esempio abbiamo spiegato come scaldare casa risparmiando sulla bolletta con un oggetto che abbiamo in dispensa. Per quanto riguarda gli alimentari invece abbiamo parlato delle bucce degli agrumi. Infatti è un peccato buttare via le arance spremute perché possono farci risparmiare molti soldi e valgono oro per la salute. Oggi facciamo un esempio simile, che riguarda però un elettrodomestico sempre più presente nelle nostre abitazioni. Infatti, gettare l’acqua dell’asciugatrice è un vero peccato dato che può aiutarci a risparmiare con questi intelligenti utilizzi. Vediamo insieme quali sono e come possono permetterci di diminuire lo spreco e le spese.

L’asciugatrice raccoglie l’acqua presente nei panni appena lavati. Può essere attaccata a un tubo di scarico e quindi far defluire via i liquidi in eccesso. Al contrario può essere totalmente scollegata e raccogliere questi ultimi all’interno di un piccolo contenitore. Dopo un certo numero di utilizzi bisogna ricordarsi di gettare via l’acqua per permettere il giusto funzionamento dell’asciugatrice. Rovesciarla direttamente nel wc però è un peccato dato che è pulita e si presta a molti altri usi. Il primo, forse uno dei più banali, consiste nell’inserirla nel cestello della lavatrice insieme ai vestiti da lavare. In questo modo la lavatrice caricherà meno acqua portando a un risparmio. In alternativa può essere usata per i lavaggi a mano.

Altre idee interessanti da mettere subito in pratica

Un’altra alternativa consiste nell’usarla per detergere per terra, svuotandola direttamente nel contenitore del mocio. Lo stesso vale per il robottino lavapavimenti. In questo caso è meglio però sincerarsi che non vada filtrata. Infine, la si può raccogliere in delle bottiglie di plastica e usarle quando manca l’acqua in casa per far funzionare lo scarico del water. Molti consigliano di utilizzarla per la macchina al posto del liquido dei tergicristalli. In questo caso però è meglio comprare dei prodotti specifici per non rovinare l’autoveicolo e per ottenere l’effetto di pulizia desiderato. Allo stesso modo è assolutamente sconsigliato bere questo tipo di liquido, darlo ad animali o a piante o utilizzarlo per lavarsi.

