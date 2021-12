Noi di ProiezionidiBorsa da sempre cerchiamo di fornire delle soluzioni pratiche e intelligenti per ridurre lo spreco e risparmiare denaro. Anche oggi spiegheremo dunque come possiamo sfruttare al massimo tutto il cibo che abbiamo in frigo e in dispensa per evitare di buttarlo subito nel cestino. Abbiamo già parlato di come farlo con gli ortaggi. Infatti molti gettano le bucce ricche di vitamine delle verdure senza sapere che valgono oro per la nostra salute. Lo stesso vale anche per la frutta. Ad esempio tutti fanno un grosso errore a buttarla, questa buccia infatti è un pozzo di vitamina C e potrebbe contrastare il cancro. Ma non è finita qui: infatti è un peccato buttare via le arance spremute perché possono farci risparmiare molti soldi e valgono oro per la salute. Vediamo insieme qual è il motivo e come possiamo riciclarle.

È un peccato buttare via le arance spremute perché possono farci risparmiare molti soldi e valgono oro per la salute

Possono infatti diventare delle essenze per profumare casa. Molti infatti le comprano direttamente al supermercato per rendere le proprie stanze più accoglienti e confortevoli. Non sanno però che questo acquisto, apparentemente innocente, potrebbe causare dei problemi.

Infatti secondo gli studi dell’ISS dedicati alla gestione dell’areazione casalinga nella prevenzione del Covid 19 sarebbe stato consigliato di limitare l’utilizzo di profumatori. Questi infatti potrebbero contenere delle sostanze chimiche potenzialmente nocive come ad esempio il materiale particellare PM10 e PM2,5. Questo varrebbe sia per gli spray sia per prodotti come incensi o oli essenziali. Per questo utilizzare bollire le bucce degli agrumi potrebbe essere un ottimo rimedio per profumare casa senza incappare in potenziali problemi per la salute.

Gli altri utilizzi di questo materiale di scarto

Esiste però un altro modo più semplice per ottenere lo stesso effetto e consiste semplicemente nel fare essiccare la buccia svuotata della polpa sopra ai termosifoni. Anche in questo modo si propagherà un piacevole profumo in tutta la casa. In alternativa si può sempre optare per degli utilizzi culinari. Grattugiandola, può arricchire con il suo aroma i primi e i secondi piatti a base di pesce o carne. Si può anche usare come stampo da cucina, versando al suo interno il preparato per ottenere dei piccoli muffin. Infine si possono ricavare delle scorzette candite da ricoprire con il cioccolato amaro fuso.

