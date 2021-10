La stagione fredda è da poco tornata, ma fin da subito è entrata prepotentemente nelle nostre vite. Molti di noi infatti avranno sfruttato questo periodo per fare il famigerato cambio armadio, accantonando per i prossimi 365 giorni i vestiti leggeri. Presto però questa piccola accortezza non sarà bastante e ci toccherà girare le manopole dei riscaldamenti. I termosifoni roventi però equivalgono a delle bollette parecchio dispendiose. Esistono però alcuni trucchi che ci permettono di risparmiare delle cifre considerevoli. Scopriamo dunque insieme come scaldare casa risparmiando sulla bolletta con un oggetto che abbiamo in dispensa. Vediamo dunque come possiamo fare per rimanere al caldo senza dover spendere una fortuna.

I trucchi per non sprecare energie elettrica e per mantenere il nostro appartamento al caldo

Un buon modo per rendere subito un ambiente più tiepido può essere quello di accendere il forno. Questo, soprattutto se posto all’interno di uno spazio piccolo, contribuisce a irradiare calore. Basta infatti lasciarlo aperto dopo che si è conclusa una preparazione in modo da far fuoriuscire l’aria calda. Se invece si desidera investire una piccola somma, ecco come fare andare i costi del riscaldamento giù del 35% seguendo questo consiglio oppure giù del 45% con questo investimento. Infine, occorrono solamente buon senso e ordinaria manutenzione. Quindi bisogna controllare spesso il termostato, abbassandolo magari nel momento in cui si trascorre parecchio tempo fuori casa o nelle stanze che sono meno utilizzate. Poi è necessario anche fare check up periodici agli impianti. Vediamo però un piccolo escamotage a costo zero che potremmo provare per ottenere lo stesso effetto.

Come scaldare casa risparmiando sulla bolletta con un oggetto che abbiamo in dispensa

Basta infatti frugare nella propria dispensa e munirsi di un rotolo di carta stagnola e di una base di polistirolo a cui issarla. Il materiale di alluminio infatti ha un potere rinfrangente e può essere quindi utile a riflettere il calore. Posizionandolo quindi sul retro del calorifero riusciremmo a evitare che l’aria calda si disperda in un’area in cui non è utile, proiettandola invece verso l’esterno. Basterà quindi isolare le pareti a cui il termosifone è appoggiato per abbassare considerevolmente i costi della nostra bolletta casalinga. Se non si desidera perdere tempo costruendo un pannello in questo materiale, si possono acquistare semplicemente dei pannelli termoriflettenti. Questi si possono trovare sia online che in alcuni centri specializzati.

Approfondimento

Pulire a fondo i termosifoni di casa è facile, basterà utilizzare questo impensabile strumento