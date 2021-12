L’inverno è ormai ufficialmente iniziato da qualche giorno, ma per alcune piante è ancora primavera.

Nonostante le basse temperature, infatti, ci sono tantissime varietà molto resistenti e capaci quindi di adornare balconi e giardini anche in queste condizioni.

Tra queste, ad esempio, ne abbiamo già viste 3 capaci di mantenere la fioritura da dicembre fino a marzo inoltrato. In questo articolo, invece, ne analizzeremo un’altra molto particolare ed esteticamente simile al Geranio.

Il balcone di casa sarà sempre fiorito e rigoglioso con questa bellissima pianta da coltivare a gennaio

La varietà di cui parleremo oggi è l’Erodium, una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Geraniacee, la stessa dei Gerani. Per questo motivo, molti confondono le due piante anche se, ad un’attenta analisi, sono molto differenti.

L’Erodium, infatti, è una pianta abbastanza piccola che può raggiungere 30 centimetri di altezza. Può essere ricadente o tappezzante, ma quasi tutti la apprezzano per la sua fioritura prolungata.

Infatti, esistono alcune specie che iniziano a fiorire addirittura a gennaio; altre, invece, fioriscono da aprile fino ad ottobre inoltrato. Oltre a questo, l’Erodium è anche molto resistente e si adatta facilmente a qualsiasi tipo di temperatura, a parte quelle troppo rigide.

Caratteristiche estetiche

L’Erodium è una pianta composta da steli di color verde scuro, ricoperti da una fitta rete di foglie pelose e di varie forme. In base alla specie, possiamo trovare foglie dentate, lobate oppure settate.

I fiori, invece, sono piccoli e numerosi, e composti da petali di colore rosa o porpora.

L’aspetto più curioso, però, sta nella dimensione dei petali. Infatti, solitamente ci sono due petali posti in alto che sono leggermente più lunghi rispetto a quelli in basso.

Principali cure ed attenzioni

Essendo molto resistenti alle intemperie ed al clima, le piante di Erodium sono anche semplici da gestire. Per quanto riguarda l’esposizione, esse prediligono luoghi luminosi e ben soleggiati, anche per tante ore al giorno. In questo caso a beneficiarne potrebbe essere la fioritura, che sarà decisamente più abbondante. Se vengono posizionate a mezz’ombra, invece, le piante produrranno più foglie rispetto ai fiori.

Le innaffiature, invece, devono essere sporadiche, a meno che non si attraversino lunghi periodi di siccità. In tutti gli altri casi, soprattutto in campo aperto, sarà sufficiente l’acqua piovana.

Per quanto riguarda il terreno, l’importante è che sia ben drenato, ancora meglio se mischiato con torba, sabbia e concime.

Una pianta commestibile

Quindi, il balcone di casa sarà sempre fiorito e rigoglioso con questa bellissima pianta da coltivare a gennaio. Una cosa che molti non sanno riguardo l’Erodium, più specificatamente quello cicutarium, è che i suoi fusti sono commestibili. Infatti, sul finire della primavera, essi vengono raccolti, essiccati all’aria aperta e poi utilizzati in cucina per insaporire varie pietanze. Il loro sapore è molto simile a quello del prezzemolo, quindi è ideale per impreziosire primi piatti, come la pasta, oppure i risotti.