Un’altra settimana volge al termine. Oggi è venerdì 6 maggio. Sta per concludersi la prima settimana del mese. Come sempre accade, tutti fremono in attesa del weekend. Dopo una settimana di lavoro, non si vede l’ora di godersi qualche ora spensierata insieme ai propri affetti. Ormai che siamo nel piano della bella stagione, il sabato e la domenica sono anche i giorni giusti per organizzare piacevoli gite fuori porta o divertenti scampagnate. Al lago, al mare o in montagna, le opportunità sono davvero numerose. Basti solo pensare agli innumerevoli borghi che ci sono in Italia. Oltre, ovviamente, alle rinomate città d’arte. Di certo, noi possiamo impegnarci ad organizzare delle gite stupende. Tuttavia, l’ultima parola l’avranno sempre stelle e pianeti che, con i loro movimenti, possono influire sulle nostre vite. Sia in maniera positiva ma anche, purtroppo, in maniera poco benevola.

Negli ultimi giorni, il pianeta Mercurio è stato assai benevolo con questi 4 segni zodiacali. Mentre Venere e Giove strizzano l’occhio a questi altri 3 segni. Sappiamo bene che, però, i movimenti astrali non cessano mai. Nel cielo, il moto di stelle e pianeti è perpetuo. Se nei giorni scorsi non siamo stati baciati dalla fortuna, non c’è quindi da disperare. Potremmo infatti essere tra i prossimi eletti. Tra ieri e oggi, Venere si trova in sestile con Mercurio. Saranno dunque questi due pianeti a dettar legge nelle prossime ore e, quindi, nel fine settimana. Andiamo a scoprire come questi due pianeti influiranno su alcuni segni.

Fine settimana memorabile per 5 segni zodiacali che grazie al benevolo appoggio di Venere e Mercurio saranno semplicemente irresistibili

L’Ariete sarà più romantico che mai. Il momento è favorevole per fare progetti, fare dichiarazioni d’amore ed impostare nuovi affari di lavoro. Non c’è da temere perché in questi giorni tutto avrà sviluppi felici. L’ingresso di Venere nel segno dell’Ariete porta ottime notizie al segno dei Gemelli. Durante questo weekend ci saranno svariate occasione di incontri e convivialità per esprimere il proprio punto di vista e confrontarsi con gli altri. Questi scambi saranno utili sia per guardarsi dentro, ma anche per allacciare nuovi rapporti e relazioni. Il tutto condito da una grande carica di energia e creatività. Simile il quadro che si prospetta per il segno del Leone. Carichi e pieni di voglia di fare, i nati sotto questo segno avranno un weekend ricco di incontri. Il momento è ideale per una bella gita fuori porta insieme agli amici.

Scopriamo quali sono gli altri 2 segni particolarmente fortunati

Mercurio, unitamente a Marte, donerà allo Scorpione un grande carisma. In questo periodo, i nati sotto questo segno dovrebbero dar corso a nuovi progetti, senza dimenticare però di dedicare del tempo anche alla socialità e ai piaceri della vita. Nessuno riuscirà infatti a resistere al fascino dello Scorpione e, di conseguenza, in ben pochi avranno il coraggio di contraddirlo. Infine, Venere e Mercurio renderanno l’Acquario molto socievole e chiacchierone. Ottime occasioni per fare nuovi incontri ed ampliare le conoscenze. Tra incontri nuovi e gite fuori porta, sarà quindi un fine settimana memorabile per 5 segni zodiacali.

