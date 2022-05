Questa manicure maschera perfettamente anche le unghie troppo corte, scheggiate o rovinate e sarà di tendenza fino all’estate

Un’ondata di maltempo sta interrompendo l’allegro susseguirsi di giornate calde e soleggiate che finora hanno caratterizzato l’inizio della primavera.

Questo è certamente un bene per le coltivazioni e per apportare miglioramenti alla qualità dell’aria, sporca e inquinata, ma non è un toccasana per l’umore.

Le giornate lavorative e ricche di impegni sono già di sé grigie e tristi e un cielo nuvoloso con pioggia battente non è esattamente confortante.

Inoltre, torniamo ad avere problemi con le pulizie di casa, in particolar modo con i vetri, che tanto fatichiamo a lavare senza lasciare aloni vari.

Senza contare che siamo costretti a stendere il bucato al chiuso e quindi il rischio di odore di chiuso o umidità è in agguato.

Per trovare sollievo dal grigiore, è quasi naturale cercare rifugio nel colore, quello dei fiori sul balcone o di abiti e accessori da indossare.

Non solo: un importante tocco di luce può arrivare anche dalla nail art o, per dirla in parole povere, dallo smalto per le unghie.

Ad esempio, questa manicure maschera perfettamente anche le unghie troppo corte, scheggiate o rovinate e sta già spopolando tra le over 50.

Stiamo parlando delle hot pink nails: minimal, ma grintose.

Non c’è bisogno di andare dall’estetista, basta semplicemente procurarsi lo smalto giusto.

Come si potrà facilmente dedurre dal nome, si tratta di una sfumatura calda e dirompente, capace di accendere il look.

In ogni caso, pur essendo una nuance molto forte, si adatta alla perfezione tanto all’outfit da spiaggia quanto a quello d’ufficio.

La sfumatura in oggetto è infatti un fucsia particolarmente brillante, che per dare un’idea ricorda molto i fiori della bouganville nelle loro diverse declinazioni.

Una sfumatura vibrante da sfoggiare con outfit altrettanto allegri, ma che riesce tuttavia a dare risalto anche ai monocromatici e seriosi black or white.

Qualora poi volessimo aggiungere un tocco più personale e luminoso, potremmo impreziosire le unghie applicando glitter, lustrini o addirittura paillettes.

In questo modo, anche a chi ha un incarnato particolarmente chiaro e un po’ spento potrà donare freschezza e vigore.

Da non sottovalutare nemmeno l’effetto marmo, in voga su TikTok, che si ottiene semplicemente mixando tono su tono.

Ultima, ma non per importanza, la french manicure tradizionale o reverse con lunette rigorosamente fucsia.

