Caricare la lavatrice è un gioco da ragazzi. Scegliamo il giusto programma, mettiamo i capi all’interno del cestello e poi premiamo il pulsante di avvio. Magari fosse così facile, perché crescendo si scoprono tantissime piccole cose importanti da fare, ma che puntualmente non facciamo.

Da una parte abbiamo la cura della lavatrice stessa. Potrà sembrare una cosa abbastanza banale, ma la si fa di rado. Infatti oltre a lavare i capi, è necessario lavare anche l’interno del cestello. E ricordiamoci sempre di pulire il filtro di questo elettrodomestico. Risultato? Dei capi puliti e profumati. Nel caso in cui non dovessimo farlo, questi potrebbero avere un odore non proprio piacevole.

Dall’altra parte abbiamo la cura dei capi stessi. Cosa significa? Ad esempio, i maglioni in lana devono essere lavati in un determinato modo. Con una determinata temperatura e con una centrifuga molto bassa.

Evitiamo di mettere colorati e bianchi insieme, qualche capo potrebbe perdere del colore e macchiare i capi bianchi. Non usiamo troppo detersivo, sia per una questione di sostenibilità ambientale sia perché potrebbe macchiare i capi. Infine, abbiamo un’altra accortezza da mettere in atto quando laviamo alcuni capi, ma pochi però la applicano.

Per evitare di rovinare i capi quando mettiamo in lavatrice le felpe ricordiamoci di fare questo importante passaggio

Parliamo delle zip dei capi. Nello specifico delle felpe. Quando laviamo le felpe, che siano chiare o scure, le prendiamo e le mettiamo in lavatrice così come sono.

Ma in realtà questo è un errore che dobbiamo evitare. Il problema che infatti potrebbe nascere da questa azione non sarà tanto riflesso sul capo in sé, ma quanto sugli altri capi presenti nel cestello. In piccolo vale anche per le zip dei pantaloni, che però, essendo più corte, potrebbero causare meno danni. Per quanto riguarda poi i pantaloni, si consiglia di lavarli sempre al rovescio.

In ogni modo, conviene sempre chiudere le zip delle felpe. Alcuni hanno paura che la parte interna poi non si lavi, ma questa ovviamente è una falsità.

Dobbiamo chiudere le zip delle felpe perché nel cestello potrebbero incastrarsi in alcuni capi e tirare i fili di questi. Magari abbiamo già una T-shirt o altri indumenti che hanno dei fili fuori e, se sbadatamente dovessero finire nei dentini della zip, il filo si potrebbe tirare andando a danneggiare la maglia in questione. E allora per evitare di rovinare i capi quando mettiamo le zip in lavatrice, ricordiamoci sempre di chiuderle.

Approfondimento

