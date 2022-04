Oggi è martedì 26 aprile. Inizia una nuova settimana “corta”. La giornata di ieri, infatti, è stata una festività nazionale. Cadendo di lunedì, molti, magari, ne avranno approfittato per fare un bel weekend lungo. Oggi, però, non è più festa e tutti riprendiamo la nostra normale quotidianità. Come è abitudine di tanti, andiamo a dare una lettura all’oroscopo. In particolare, andiamo a scoprire quali sono i movimenti astrali che accadranno nei prossimi giorni e come, questi, influiranno sui vari segni zodiacali.

La scorsa settimana, 3 segni sono stati super fortunati sia in amore che in campo professionale. In generale, la fine di questo mese di aprile si prevede grandiosa per due segni particolarmente fortunati. Ma concentriamoci ora sulla settimana appena iniziata. In questi giorni, il pianeta Mercurio si sposterà nel segno dei Gemelli. Ciò, sicuramente, significa buone notizie per i gemellini ma anche, più genericamente, per tutti i segni di Aria. Ma non solo questi beneficeranno degli influssi del buon Mercurio. Vediamo quindi chi saranno i più fortunati.

Mercurio ricoprirà d’oro questi 4 segni zodiacali benedetti dalla fortuna con un mare di soldi e tanti successi in arrivo

Com’è facile intuire, il segno del Gemelli beneficerà molto degli influssi di Mercurio. Per questo segno sta finalmente arrivando il momento della sua rivincita. Dopo un periodo un po’ sottotono, in campo lavorativo arriveranno finalmente i successi tanto meritati. Un successo che proseguirà e avrà il suo culmine a maggio, con l’ingresso di Giove nel segno dell’Ariete. Gli amici dei Gemelli si preparino quindi a ricevere promozioni, avanzamenti di carriera e aumenti in busta paga. Ottime notizie anche in campo sentimentale grazie all’appoggio di Venere. Chi è in coppia vivrà dolci giornate romantiche.

Situazione simile per il segno del Leone. Spostandosi nel segno dei Gemelli, Mercurio smetterà di ostacolare i progetti lavorativi di questo segno di Fuoco. Soprattutto da venerdì, i nati sotto questo segno avvertiranno un’atmosfera più leggera e le situazioni da gestire saranno molto più semplici rispetto ai giorni passati. Gli ostacoli incontrati fino a questo momento sembreranno finalmente svanire. Ma questo è solo l’inizio. Si prevede infatti un mese di maggio ricco di grandi successi che porteranno anche tante belle soddisfazioni in campo economico.

Buone notizie anche per gli altri segni di Aria

Come preannunciato, a beneficiare dell’entrata di Mercurio in Gemelli saranno ovviamente anche gli altri segni di Aria. A partire da giovedì, l’Acquario riscontrerà una bella ripresa in ambito lavorativo. I problemi professionali degli ultimi tempi saranno solo un ricordo. Buone notizie, infine, anche per il segno della Bilancia. Da venerdì, infatti, il pianeta Mercurio sarà favorevole anche a questo segno. Sono previsti incontri molto interessanti per dare avvio a promettenti futuri progetti. Nei prossimi giorni, quindi, Mercurio ricoprirà d’oro questi 4 segni zodiacali.

