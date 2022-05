Una nuova settimana è appena cominciata. Oggi è martedì 3 maggio. Siamo quindi entrati in un mese nuovo. Maggio è il mese clou della primavera. Da adesso in avanti le giornate si faranno sempre più miti fino ad arrivare, in men che non si dica, all’esplosione dell’estate. Quest’oggi, dunque, la curiosità sull’oroscopo riguarda non solo la settimana appena cominciata, ma anche l’intero mese che abbiamo davanti a noi. Nei cieli, astri e pianeti sono in costante movimento. Sappiamo che tali moti influiscono sulle nostre vite. La fine di aprile ha regalato grandi sorprese a due segni in particolare. Inoltre, il pianeta Mercurio ha fatto sentire i suoi influssi benevoli a ben 4 segni. Ma torniamo ora ad occuparci dell’appena iniziato mese di maggio. Andiamo a scoprire se i fortunati saranno sempre i soliti…

Proprio nella giornata di ieri, il pianeta Venere è entrato nel segno dell’Ariete. Secondo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole, in ambito astrologico Venere rappresenta i sentimenti e la sessualità, ma anche la capacità affettiva, la sensibilità e la diplomazia. Questo pianeta, dunque, riguarda sì l’amore, ma investe i rapporti interpersonali anche in senso lato e più generale. Sempre nello stesso periodo, anche Giove entra in Ariete. Dal punto di vista astrologico, si tratta di un evento eclatante perché ciò non accadeva da ben 13 anni! Giove è il pianeta dell’abbondanza, della saggezza e della fortuna. Andiamo allora a scoprire come questi due pianeti influiranno su alcuni segni.

Venere e Giove faranno brillare questi 3 segni zodiacali che riscuoteranno grandi successi in amore e sul lavoro

Maggio sarà un bel mese per il segno dell’Ariete. Si prospettano grandi e importanti cambiamenti. I benevoli influssi astrali danno slancio a nuovi progetti, che andranno in porto con successo perché sostenuti anche da una buona dose di fortuna. Questo è il momento per osare. Bisogna saper cogliere tutte le opportunità che la vita offre. Anche nell’ambito delle relazioni, le cose andranno per il meglio. Si creeranno nuovi legami che si riveleranno importanti e duraturi nel tempo.

La presenza di Venere e Giove in Ariete avrà ripercussioni positive anche sul segno del Leone. Più espansivi del solito, i nati sotto questo segno avranno ottime e brillanti intuizioni per il futuro. Sicuro di sé, il Leone saprà prendere decisioni molto importanti. Inseguendo la scia del successo, potrebbe addirittura decidere di trasferirsi per lavoro.

Giorni particolarmente propizi anche per quest’altro segno

Inizio maggio promettente e gratificante anche per il segno dei Gemelli. Venere, in particolare, incoraggia ogni genere di iniziativa o trattativa, sia in campo personale che professionale. Questo è il momento ideale per stipulare contratti in affari ed anche per risolvere questioni rimaste bloccate ed irrisolte. Nella giornata di domani, poi, la Luna entrerà nel segno e questo darà modo di fare ulteriori passi in avanti molto importanti. È bene tenere gli occhi aperti in questi giorni perché, in vista, ci sarebbero nuove collaborazioni e possibilità di fare investimenti remunerativi. Ma questo è solo l’inizio di un futuro molto prossimo in discesa. Entro giugno, infatti, si prospetta l’arrivo di una bella quanto importante novità.

Abbiamo così visto quali sono i fortunati segni che Venere e Giove faranno brillare nelle prossime giornate.

