Anche se ormai non si è più adolescenti i brufoletti sembrano proprio non volerci lasciare in pace. Pensavamo che una volta superata l’età critica non avremmo più dovuto preoccuparcene. Eppure nonostante una beauty routine perfetta può capitare che spunti qualche brufolo.

Lo smog, il trucco non rimosso ogni sera o l’utilizzo della mascherina fanno soffrire la nostra pelle. I pori si ostruiscono e si infiammano facendo spuntare i tanto odiati brufoli. Anche se in alcuni casi potrebbe trattarsi di problemi ormonali e non risolvibili con una perfetta beauty routine.

Infatti le cause della comparsa dei brufoli potrebbero essere molteplici. Dall’eccesso di produzione di sebo, all’uso di farmaci o anche stress psicologico. Un dermatologo saprà certamente valutare quali trattamenti adottare nei casi più gravi.

Addio ai brufoletti e ai punti neri con questa maschera al carbone vegetale fai da te che lascia la pelle liscissima

Ma esistono comunque dei comportamenti da adottare che aiutano a prevenirne la comparsa. Ad esempio utilizzare un detergente non schiumogeno potrebbe essere utile. Ma anche applicare una maschera viso rigenerante e detossinante potrebbe essere d’aiuto.

In base alla composizione queste maschere hanno funzioni differenti. Lo scopo di tutte è sicuramente lasciarci una pelle liscia e vellutata. Avere la pelle di viso e collo ben idratata aiuterebbe a rallentare anche l’invecchiamento dovuto al digital aging. Lasciandoci così un viso e un collo ben levigato per molto tempo.

La maschera al carbone vegetale

Ormai quasi tutti sanno di cosa stiamo parlando. Una maschera che promette di liberarsi dei punti neri e assorbire l’eccesso di sebo. Ideale per chi ha la pelle mista o grassa tendente alla formazione di brufoli. Vediamo come realizzarla a casa con 3 semplici ingredienti.

Ingredienti:

4 capsule di carbone vegetale;

3 cucchiai di latte di cocco;

3 cucchiai di agar agar.

Procedimento:

Apriamo le capsule di carbone e versiamo il contenuto in una ciotola. Dopodiché aggiungiamo gli altri ingredienti e mescoliamo con una frusta. Quando i grumi saranno spariti usiamo un cucchiaio di legno per amalgamare il tutto. La consistenza dovrà essere cremosa, se necessario aggiungiamo altro latte di cocco per bilanciarla.

Dopo aver deterso bene il viso applichiamola evitando il contorno occhi, bocca e sopracciglia. Usiamo un vecchio pennello per un’applicazione uniforme. Lasciamo agire per 20 minuti circa, la maschera dovrà seccarsi completamente.

Per toglierla passiamo un dischetto di cotone imbevuto di acqua micellare. Applichiamo poi una crema idratante e un siero adatto alla nostra tipologia di pelle.

Quindi, diciamo addio ai brufoletti e ai punti neri che tanto ci fanno disperare. Con questa maschera rigenerante potremmo avere una pelle liscia e libera da imperfezioni. Facciamo attenzione però ad eventuali allergie testando il prodotto in una piccola zona. In ogni caso è sempre bene informare il proprio medico in caso di problemi.

Approfondimento

Dimentichiamoci della pelle spenta e dall’aspetto stanco con questa maschera rassodante e tonificante