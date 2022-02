Se i nostri piccoli soffrono di stitichezza, mettono la famiglia in subbuglio ogni volta che devono fare la popò. Non sanno comunicarci il loro disagio e facciamo fatica a capire cosa fare e come aiutarli. A volte piangono apparentemente senza motivo e non sappiamo come intervenire.

La stitichezza è molto fastidiosa e a volte anche dolorosa, se le feci sono particolarmente dure. Per fortuna ci sono mille rimedi, naturali e non, che possiamo adottare per risolvere questo fastidioso inconveniente. Ovviamente se per qualche giorno il nostro piccolo non fa la cacca, non ci dobbiamo preoccupare, però se le evacuazioni si riducono a due alla settimana indicano una difficoltà da non trascurare.

Le cause della stitichezza nei bambini sono legate prevalentemente all’alimentazione. I nostri piccoli storcono il muso di fronte a verdure e legumi e a volte non amano nemmeno la frutta. Dobbiamo cercare di rendere più appetibili alcuni alimenti per introdurli nella loro dieta e dobbiamo controllare che bevano abbastanza.

Anche i tablet e la TV sono nemici del buon funzionamento dell’intestino perché costringono il bambino a star fermo per ore. Invece dovrebbe camminare e correre e passare tante ore all’aria aperta.

Una dieta ricca di fibre, acqua e altri rimedi possono aiutare il bambino che soffre di stitichezza

Il nostro piccolo potrebbe poi avere difficoltà a fare la cacca perché la trattiene quando è fuori casa oppure quando sta giocando e non vuole smettere. Sarebbe utile in questo caso creare una specie di gioco del vasino e permettergli di portare in bagno i suoi giocattoli preferiti. Il vasino e non il water è l’ideale per favorire l’evacuazione perché costringe il corpo ad assumere la posizione dello squat cioè accovacciata. Quella più naturale, usata anche dagli animali.

Cosa fare se tutto questo non basta

Qualche volta una dieta ricca di fibre non è sufficiente e la stipsi continua ostinatamente ad affliggere il nostro piccolo. Quando l’evacuazione è dolorosa perché si sono formati dei tappi, si può intervenire con piccoli clisteri evacuativi disponibili nelle farmacie. Ci sono anche integratori a base di fibre, vitamine e fermenti lattici che favoriscono il transito intestinale. Questi prodotti si possono somministrare dopo aver consultato il pediatra.

Infine ci sarebbe un consiglio della nonna: il decotto di malva. Si prepara con 20 grammi di malva e mezzo litro d’acqua, che si fanno bollire lentamente per circa 15 minuti. Lasciar riposare per altrettanti minuti. Il piccolo gradirà sicuramente la bevanda magari leggermente dolcificata.