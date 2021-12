Si sa, alcuni giorni di mettersi ai fornelli e cucinare non ci va proprio. Vorremmo tornare da lavoro e buttarci soltanto sul divano senza essere disturbati. Guardare un bel film e rilassarsi senza doversi preoccupare di niente e nessuno.

Perciò, spesso e volentieri, cediamo alla pigrizia e ordiniamo direttamente a domicilio. Il che non solo non è sempre salutare ma anche parecchio dispendioso. Oggi vedremo una ricetta velocissima da preparare che non richiede troppo lavoro. Non si tratta della classica piadina o dell’insalata che farciamo un po’ a caso. Ma una squisita alternativa che una volta gustata prepareremo anche ai nostri ospiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non la solita piadina, questo appetitoso piatto che si prepara in soli 15 minuti andrà sicuramente a ruba

Questa ricetta non solo è un’ottima soluzione quando abbiamo poco tempo o voglia di cucinare. È anche un’idea perfetta per servire un antipasto sfizioso e diverso dalle solite tartine.

Prepareremo una piadina ma di patate da farcire con tutto quello che vogliamo. Le patate contrariamente a quel che si pensa si possono preparare anche in poco tempo. Abbiamo già visto infatti “3 modi semplici e pratici assolutamente da provare per cucinare velocemente delle patate buonissime”.

Ingredienti per 4 persone

4 patate medie;

200 gr di funghi porcini;

4 pezzi di salsiccia;

1 spicchio d’aglio;

olio EVO;

peperoncino;

sale q.b.

Procedimento

Mettiamo sul fornello a bollire le patate con tutta la buccia in acqua leggermente salata. In base alla grandezza ci vorrà circa una mezz’ora al massimo. Controlliamo la cottura infilzandole con la forchetta, se la patata scivola via è pronta.

Sbucciamole e lasciamole raffreddare per evitare di scottarci. Questa operazione possiamo farla anche con un giorno d’anticipo e mettere le patate in frigo.

Schiacciamo le patate oppure grattugiamole aiutandoci con la grattugia. Posizioniamo le nostre patate tra due fogli di carta da forno e pressiamo bene. Creiamo una piadina sottile e omogenea il più possibile. Inforniamola a 220° gradi per 15 minuti.

Nel frattempo in una padella soffriggiamo in un filo d’olio lo spicchio d’aglio e il peperoncino. Aggiungiamo poi la salsiccia privata del budello e lasciamo rosolare. A metà cottura uniamo i funghi porcini o anche champignon tagliati a fette. Saliamo e pepiamo a piacere.

Non ci resta che comporre la nostra piadina di patate. Mettiamo un po’ di condimento e arrotoliamo la piadina. Gustiamola così oppure tagliata a rotolini, ma in quel caso meglio stringerla bene. Comunque possiamo farcirla davvero con qualsiasi ingrediente ci venga in mente, dall’affettato al gorgonzola.

Quindi, non la solita piadina, questo appetitoso piatto che si prepara in soli 15 minuti andrà sicuramente a ruba. Le patate sono davvero un alimento molto versatile che possiamo preparare in mille modi. Possiamo usarle per un primo piatto, per fare il purè, friggerle o prepararle al forno. In più si possono servire tranquillamente anche come aperitivo.

Approfondimento

3 idee assolutamente da copiare per degli antipasti veloci e gustosissimi con la pasta sfoglia