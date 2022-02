Facciamo scorta di preziosissimi ferro e potassio con questo secondo piatto pronto in 10 minuti che non ha nemmeno bisogno del forno

Oggi noi di ProiezionidiBorsa abbiamo deciso di sfatare un mito legato all’alimentazione. Ovvero quello che i panini sono piatti che non possono andare d’accordo con le regole del mangiare bene. In realtà, non è proprio così e se scegliamo gli ingredienti giusti, possiamo creare delle pietanze ricche di sostanze utilissime per la salute. Quindi, prepariamoci e facciamo scorta di preziosissimi ferro e potassio con questo panino, che andrà benissimo come secondo piatto o come piatto unico. Per prepararlo avremo bisogno soltanto di 10 minuti di tempo e accarezzeremo il palato con un gusto straordinario.

L’importanza di ferro e potassio per l’organismo

Il nostro corpo ha bisogno ogni giorno di vitamine e sali minerali per funzionare al meglio. Tra i secondi, ce ne sono due particolarmente importanti: il ferro e il potassio. Il ferro è fondamentale per produrre l’emoglobina, la molecola che rifornisce di ossigeno organi e tessuti. Il potassio è il migliore alleato per la salute cardiovascolare e per mantenere la pressione sotto controllo.

Ed entrambi sono presenti negli ingredienti principali con cui prepareremo il nostro sfiziosissimo panino.

Il panino gourmet con uova e crescione

Abbiamo svelato il mistero. Gli ingredienti fondamentali della ricetta sono le uova e il comunissimo crescione d’acqua. A questi aggiungeremo il pane, del comune formaggio spalmabile, sale e pepe.

Il tuorlo dell’uovo è uno degli alimenti che contiene più ferro in assoluto insieme ad alcune carni, al pesce e alle verdure a foglia verde.

Il crescione, invece, è una vera e propria miniera di potassio e di altri minerali utilissimi, come calcio e magnesio. Dovremmo fare attenzione a consumarlo se siamo in cura con alcuni antidepressivi ed anticoagulanti. Ma se il medico ci dà il via libera, possiamo sfruttarne le incredibili proprietà.

Per preparare il nostro panino ci serviranno:

4 fette di pane da sandwich;

4 uova;

200 g di crescione;

100 g di formaggio spalmabile;

sale e pepe per condire;

rafano grattugiato (opzionale).

Facciamo scorta di preziosissimi ferro e potassio con questo secondo piatto pronto in 10 minuti che non ha nemmeno bisogno del forno

Prendiamoci dieci minuti di tempo e lasciamo il forno a riposo. Non ci servirà per questa ricetta. Mettiamo sul fuoco una pentola d’acqua e, quando inizia a bollire, inseriamo le uova. 7-8 minuti e poi potremo toglierle e raffreddarle in acqua fredda.

Mentre aspettiamo, laviamo e mondiamo il nostro crescione e tagliamolo a fettine dopo averlo asciugato. Sgusciamo le uova sode e facciamole a pezzetti. Adesso prendiamo una ciotola e iniziamo a mischiare gli ingredienti. Aggiungiamo un cucchiaino di formaggio spalmabile e continuiamo a mescolare, dopo aver regolato il sapore con sale e pepe.

Siamo quasi pronti. Prendiamo il nostro pane e spalmiamo sulle fette il resto del formaggio. Riempiamole con uova e crescione e chiudiamo il panino. Se amiamo i sapori decisi, possiamo aggiungere una spruzzata di rafano a fine preparazione.

