Cuore in forma, cervello pimpante e ossa a prova di frattura con questa pianta che quasi nessuno conosce e che potrebbe rivelarsi fenomenale in cucina

Tutti conosciamo le incredibili proprietà nutrizionali dei vegetali, che compongono la dieta mediterranea. I porri potrebbero rivelarsi utilissimi per contrastare il colesterolo alto. Gli antiossidanti presenti nel pomodoro potrebbero diventare preziosi alleati per rallentare l’invecchiamento delle cellule. Oltre a questi grandi classici, però, esistono dei vegetali poco conosciuti che andrebbero davvero riscoperti. Se vogliamo cuore in forma, cervello pimpante e ossa a prova di frattura, dovremmo provare una particolarissima erbetta spontanea, che cresce nei nostri luoghi umidi. Vediamo di cosa si tratta, le sue proprietà e come utilizzarla per dare una marcia in più alle ricette. Prima di proseguire, è importante sottolineare che parleremo di un prodotto completamente naturale che non può sostituire i medicinali. Se abbiamo patologie croniche o problemi gravi, dovremmo sempre rivolgerci al medico curante.

La pianta aromatica dalle mille proprietà

Chi ama passeggiare lungo i laghi e i fiumi avrà sicuramente visto una piantina con le foglie ovali e dei graziosi fiori bianchi. Stiamo parlando del crescione d’acqua. E se abbiamo deciso di coglierla, ci siamo fatti un ottimo favore. Il crescione non è soltanto commestibile, ma è anche un vero concentrato di sostanze utilissime alla salute.

Nel crescione possiamo trovare elevatissime concentrazioni di vitamina K e vitamine del gruppo B. La prima proteggerebbe i neuroni. Le seconde intervengono sul metabolismo e sulla salute generale dell’organismo. Incredibile anche la presenza di minerali. Il crescione contiene grandi quantità di potassio e calcio. Il potassio potrebbe rivelarsi fondamentale per la salute del cuore. Il calcio per quella delle ossa, tanto che il consumo costante di crescione viene spesso consigliato per prevenire l’osteoporosi.

Attenzione, però, a inserire questa erbetta nella dieta senza consultare il medico. Il crescione potrebbe interferire con alcuni farmaci antidepressivi e anticoagulanti.

Abbiamo scoperto che il crescione è un concentrato di sostanze benefiche. Adesso è arrivato il momento di capire come usarlo per creare piatti da chef.

Il crescione ha un sapore decisamente riconoscibile e con note piccanti. Per questo motivo, possiamo sfruttarlo per dare una marcia in più alle insalate e ai panini. Questa erbetta è straordinaria anche con il pesce e come base per creare salsine e condimenti. Se siamo particolarmente fantasiosi, possiamo provare anche a sostituirlo al basilico per preparare il pesto.

Possiamo mangiare il crescione sia cotto che crudo. Se vogliamo mantenere intatto il suo apporto di vitamine e minerali, dobbiamo scegliere la seconda strada.

