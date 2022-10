Uno degli alimenti che appartiene alla top 10 degli immancabili nel frigorifero è proprio l’uovo. Infatti, con questi ovali dall’inconfondibile gusto possiamo preparare un intero menù, dagli antipasti ai primi, dai secondi ai dolci. Come ogni altro alimento, anche le uova sono dotate di scadenza, una data oltre la quale sarebbe sconsigliato il consumo.

Questa, solitamente, si trova timbrata sul guscio, sotto al codice di provenienza, ed è preceduta dalla dicitura “entro”, spesso abbreviata in “ent”. Tuttavia, le uova che stanno per scadere, a cui mancano pochi giorni per arrivare a questa fatidica data, non è detto che siano da cestinare in anticipo. Infatti, potrebbero essere ancora buone per preparare un’ultima ricetta salva portafoglio e salvacena.

Come riconoscere se sono buone e scegliere la ricetta

Innanzitutto, dopo che ci siamo accorti di avere uova prossime alla scadenza, dovremmo valutarne la freschezza e cioè capire se sono ancora buone per essere consumate. Per farlo basterebbe inserire un uovo intero alla volta all’interno di un bicchiere pieno d’acqua. Nel caso in cui andasse a fondo o restasse a metà strada tra il fondo e la superficie potremmo cucinarlo.

Questa antica pratica della nonna, però, ci fornirebbe qualche indicazione in più. Infatti potremmo capire anche quale ricetta sarebbe la più indicata per le nostre uova in scadenza. Nel dettaglio:

se l’uovo, una volta immerso, si coricasse su un fianco, sarebbe perfetto per la frittura;

se l’uovo, una volta immerso, rimanesse in posizione verticale, sarebbe perfetto per la bollitura.

Cosa fare con le uova in scadenza, 2 ricette salate e salvacena

Partiamo dalle uova in scadenza che si sono coricate su un fianco. Con queste potremmo preparare un grande classico che mette d’accordo grandi e piccini e cioè una spumosa frittata. Essendo in autunno, potremmo mescolare le uova a due ingredienti tipici di stagione e cioè il radicchio e i funghi pleurotus, ottimi anche per cucinare contorni e primi piatti.

Per una frittata per 4 persone ci occorreranno:

4 uova;

250 g di funghi pleurotus;

200 g di radicchio;

sale, pepe e spezie a piacere;

1 spicchio d’aglio;

mezzo bicchiere di vino bianco secco;

2 cucchiai di Parmigiano grattugiato;

150 g di Fontina;

olio EVO q.b.

Iniziamo il procedimento lavando e tagliuzzando radicchio e funghi. Saltiamoli in padella con olio, aglio, sale, pepe e spezie a piacere e poi sfumiamoli con il vino. In seguito, sbattiamo le uova con il Parmigiano grattugiato, incorporiamo funghi e radicchio e poi friggiamo la nostra frittata. Infine, completata la cottura, cospargiamo la superficie di Fontina e lasciamo sciogliere.

Ricetta numero 2

Al contrario delle prime, le uova in scadenza che sono rimaste in posizione verticale sarebbero ideali per essere fatte sode. Per dare più grinta a questa semplice ricetta ci occorreranno:

4 uova sode;

2 cucchiai di maionese;

erba cipollina q.b.;

una scatoletta di tonno.

Dopo aver bollito le uova priviamole del guscio, tagliamole a metà e preleviamo delicatamente i tuorli. Trasferiamoli in un mixer e frulliamoli con maionese, erba cipollina e tonno sgocciolato. Infine rimettiamo al loro posto i tuorli, riempiendo il bianco delle uova bollite, e serviamo con dell’insalata fresca. Allora, ecco cosa fare con le uova in scadenza portandole a tavola in due piatti strepitosi.

