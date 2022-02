In ogni dieta che si rispetti, un ruolo di primo piano spetta al pesce. Il pesce è ricco di sostanze, che possono rivelarsi utilissime per l’organismo, ed è una delle fonti principali di omega 3. Ovvero dei grassi fondamentali per la buona salute del cuore e per il controllo dei livelli di colesterolo. Non tutti i pesci, però, sono uguali. Ne esistono alcune varietà che possiamo trovare proprio in questo periodo e che hanno davvero una marcia in più. Oggi parleremo di una di queste. Quindi, ecco come cucinare il pesce con pochissime calorie e creare una piatto degno di un ristorante stellato. Prepariamoci perché stiamo per far impazzire le papille gustative.

Il pesce San Pietro e le sue proprietà

Tra i pesci, che possiamo trovare nei nostri mari in inverno, ce n’è uno spesso ingiustamente snobbato: il pesce San Pietro. È il momento di iniziare a inserirlo nei nostri regimi alimentari. Il San Pietro è infatti poverissimo di calorie. 100 grammi ne contengono appena 83. Il dentice, solo per fare un confronto, è a quota 100. L’orata a 121.

Oltre a essere decisamente magro, il San Pietro è molto saporito ed è un’ottima fonte di omega 3 e potassio. Sostanze che potrebbero rivelarsi fondamentali per la salute. In più, mangiare questo pesce non sembra avere controindicazioni, se non nei soggetti allergici. In caso di dubbi, è comunque buona norma consultare il medico prima di consumarlo.

Ora che abbiamo scoperto i valori nutrizionali del San Pietro, è il momento di mettersi ai fornelli.

Ecco come cucinare il pesce con pochissime calorie e ricchissimo di omega 3 e trasformarlo in un secondo piatto che farà impazzire tutti

La ricetta di cui parleremo è quella del San Pietro con finocchietto e limone. Ovvero una delle ricette che hanno reso famoso lo chef Carlo Cracco e che possiamo facilmente replicare anche noi con qualche piccola variazione.

Per 4 porzioni di San Pietro al finocchietto e limone ci serviranno:

1 kg di pesce San Pietro;

50 grammi di finocchietto selvatico;

1 limone;

un mazzetto di prezzemolo;

5 foglioline di menta;

1 spicchio d’aglio;

100 grammi di vino bianco;

sale e olio per condire;

1 peperone rosso.

Puliamo il pesce e rimuoviamo la pelle. A questo punto, ricaviamo 4 filetti e disponiamoli su una teglia da forno su cui avremo messo un filo d’olio. Ricopriamo il San Pietro con delle fette di limone, il prezzemolo e le foglioline di menta. Aggiungiamo anche il finocchio e lo spicchio d’aglio schiacciato.

Lasciamo insaporire il pesce per qualche minuto e procediamo con i peperoni. Laviamoli, mondiamoli e poi tagliamo la polpa a cubetti. Aggiungiamoli alla teglia, e poi bagniamo il tutto con il vino e un altro cucchiaino d’olio.

Non ci resta che regolare di sale e coprire la teglia con un foglio di alluminio. 25 minuti in forno a 200 gradi e poi possiamo andare in tavola.

