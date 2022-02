Non solo Williams, sono queste le migliori pere per lo svezzamento dei neonati, cucinare i risotti, i dolci e le marmellate

Forme, colori, sfumature e consistenze diverse: in cucina siamo abituati a variare le nostre preparazioni con un numero illimitato di ingredienti. Tra questi c’è ovviamente anche la frutta, attraverso la quale spesso guarniamo i primi piatti, i secondi, i contorni o i dolci. Tuttavia, potremmo non far caso alle differenti varietà che ogni frutto può offrirci, adoperandole indistintamente per ogni singola preparazione. Questo potrebbe essere il caso della pera, per esempio, un frutto croccante o morbido, dolce o aromatico a seconda della varietà. Potremmo magari non badarci, utilizzando la varietà meno indicata per la preparazione di risotti, dolci o marmellate. La Williams è la pera più conosciuta, a cui potremmo associare la migliore qualità. Tuttavia, non solo Williams, sono queste le migliori pere che si adattano maggiormente ai nostri usi in cucina.

Sfumature di gusto

Al Mondo esistono oltre 300 varietà di questo frutto. Ovviamente, ogni varietà ha le proprie caratteristiche ed è in grado di migliorare le nostre ricette in cucina o adattarsi alle nostre esigenze.

La Williams è una varietà di pera, che ritroviamo con maggiore frequenza sui bachi dei supermercati durante il periodo estivo e autunnale. È l’ideale per accompagnare le nostre fresche macedonie di frutta o i frullati. È una pera dalla buccia verde chiaro tendente al giallo che, grazie al suo caratteristico dolce sapore, si presta per lo svezzamento dei neonati. In questa fase, la pera, come altri frutti, apporterebbe all’organismo del neonato vitamine A e B, proteine e fibre, inoltre, sarebbe un frutto facilmente digeribile. Tuttavia, anche la varietà Kaiser, grazie alla sua dolcezza e alla consistenza poco granulosa, potrebbe essere apprezzata dai neonati. Infatti, la sua polpa è delicata e leggermente aromatica, la sua buccia si caratterizza per un colore uniforme, in alcuni casi tendente al giallo ruggine.

Non solo Williams, sono queste le migliori pere per lo svezzamento dei neonati, cucinare i risotti, i dolci e le marmellate

Una varietà diffusa sul mercato italiano è l’Abate, caratterizzata da una forma allungata e dalla buccia di colore verde con sfumature tendenti al ruggine. Questa varietà di pera, dalla polpa croccante e aromatica, è l’ideale per la preparazione dei dolci, tra cui torte e crostate. Dunque, è perfetta per decorare i dolci alla crema o le torte dal sapore delicato. Tuttavia, essendo una pera leggermente granulosa, è ottima anche per la preparazione dei risotti poiché ci offre un giusto compromesso tra croccantezza e tenerezza.

Al contrario la varietà, che maggiormente si abbina ai dolci al cioccolato, è la Rosada. Questa pera, dalla forma tondeggiante e dalla buccia di colore giallo e rossa, è caratterizzata da un sapore dolce con un retrogusto acidulo. Al gusto, è un frutto croccante e compatto.

Dolci marmellate

Nel caso delle marmellate e dei succhi alla frutta, potremmo invece usare la varietà Decana. Questa pera si caratterizza da una buccia di colore verde chiaro con sfumature marroni tendenti al rosso. La Decana è una pera succosa, dolce e profumata, con una polpa bianca e compatta. Inoltre, è facilmente riconoscibile grazie alla sua particolare forma tondeggiante e leggermente allungata.

Pertanto, scegliendo la varietà giusta, potremmo rendere impeccabile il gusto delle nostre preparazioni.