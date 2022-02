Nei mercati ortofrutticoli e nei supermercati abbiamo la possibilità di acquistare tanti ortaggi di stagione. Febbraio è il periodo indicato per comprare, per esempio, le specie appartenenti alla famiglia delle Crucifere. Tra queste si annoverano cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, broccoli e così via.

Insieme a questi ortaggi dalle eccellenti qualità, vi sono anche quelli che accompagnano le nostre ricette. Carote, aglio, cipolla ne sono un esempio. Dovremmo acquistare più verdura possibile, perché, come suggeriscono i nutrizionisti, fa bene alla salute generale.

La verdura, infatti, è un’ottima fonte di fibre, le quali contribuiscono al corretto funzionamento dell’intestino e ad evacuare meglio. Per questo motivo, spesso alcuni alimenti sono responsabili di scoregge maleodoranti, anche se aiuterebbero a ridurre il colesterolo cattivo.

Il finocchio

Ogni ortaggio ha dei propri benefici. Per esempio, quest’ortaggio di stagione dalle pochissime calorie sarebbe l’ideale per chi è a dieta. Infatti, il finocchio contiene solamente 31 calorie ed è un’ottima fonte di antiossidanti.

Oltre alle fibre, il finocchio contiene le vitamine A, C, E, K e del gruppo B, invece, contiene la vitamina B6. La vitamina A servirebbe per rafforzare la vista, i denti e la pelle, mentre la vitamina C, oltre a rafforzare il sistema immunitario, è un forte antiossidante.

Inoltre, il finocchio contiene anche i flavonoidi, anch’essi degli antiossidanti. La vitamina B6, invece, contribuirebbe ad accelerare il metabolismo. Tra i sali minerali, il finocchio contiene il potassio, utile per la salute del cuore, il calcio per le ossa, il fosforo e il magnesio.

Quest’ortaggio di stagione dalle pochissime calorie contribuirebbe ad accelerare il metabolismo ed ecco come cucinarlo con questi segreti

Solitamente, mangiamo il finocchio crudo nell’insalata. Abbiamo mai provato a cucinarlo? È davvero incredibile e, oltre all’insalata, si presta a tante ricette. Per esempio, conosciamo bene il finocchio gratinato al forno. Oggi vediamo come cucinarlo in padella con alcuni segreti della nonna.

Per prima cosa, aggiungiamo un filo d’olio EVO in padella e aggiungiamo anche dell’acqua e un pizzico di sale. Tagliamo il finocchio a tocchetti e facciamo stufare. Quando il finocchio sarà morbido, aggiungiamo della salsa di pomodoro oppure i pelati, insieme ai capperi.

Lasciamo cuocere per qualche minuto e, infine, aggiungiamo le olive nere tagliate a rondelle. Il segreto per eliminare il sapore aspro del pomodoro pelato è l’aggiunta di un pizzico di bicarbonato. Mescoliamo per amalgamare e spegniamo il fuoco.

I finocchi alla pizzaiola sarebbero indicati per chi sta seguendo un regime alimentare ipocalorico, per chi adotta un’alimentazione vegetariana o semplicemente per chi vuole mantenere la linea. Leggero e gustoso, può essere consumato come contorno o come un secondo.

Lettura consigliata

Formicolio e stanchezza potrebbero essere dei campanelli d’allarme ma ecco cosa fare e come sentirsi meglio senza farmaci