L’autunno è oramai arrivato e tutti stanno avendo voglia di provare delle ricette più golose e caloriche. L’arrivo del freddo infatti ha riportato in auge non solo zuppe e minestre, ma anche primi e secondi piatti più elaborati. Nello specifico oggi parliamo di questa ultima categoria, prendendo in considerazione una proteina che spesso viene lasciata da parte. Infatti si possono servire non solo in camicia o al tegamino, ecco il metodo infallibile per portare in tavola delle uova golosissime, perfette sia come antipasto che come piatto unico. Ecco come preparare infatti delle deliziose uova alla scozzese.

Gli ingredienti necessari per circa 3 persone

4 uova;

300 g di salsiccia;

100 g carne di maiale tritata;

1 cucchiaio di senape;

sale q.b.;

spezie a piacere;

pepe nero macinato q.b.;

farina 00 q.b.;

pangrattato q.b.;

olio di semi di arachide;

1 uovo per la panatura.

Non solo in camicia o al tegamino, ecco come fare delle uova indimenticabili

Per prima cosa è necessario preparare delle classiche uova sode. Prendere quindi le uova e metterle all’interno di un recipiente colmo di acqua fredda. Mettere la fiamma media e dal bollore fare cuocere per una decina di minuti. Trascorso questo tempo, scolare il tutto e lasciare le uova da parte a raffreddare. Se si vuole accelerare il processo, inserirle in una scodella piena di acqua fredda.

Nel frattempo preparare il ripieno. Prendere la carne di maiale e rimuovere delicatamente il budello dalla salsiccia. Amalgamare bene i due ingredienti e unire la quantità indicata di senape, mescolando con le mani. Se sono gradite, possono poi essere aggiunte anche delle spezie di proprio gusto. Poi sbucciare le uova, lavarsi le mani e creare un “guscio” con la mistura di carne appena ottenuta.

Procedere infine con l’impanatura. Sgusciare un uovo in una ciotolina e sbattere il tutto con i rebbi di una forchetta. Intingervi le uova una ad una e poi passarle all’interno di una abbondante dose di farina e poi di pangrattato. Prendere una padella e ungerla con l’olio di semi di arachidi, considerato il migliore per questo tipo di preparazioni, e mettere a friggere i pezzi uno per uno. Lasciare a friggere per una decina di minuti fino a quando si sarà formata una bella crosticina dorata. Servire in tavola le uova belle calde.

Alcuni accorgimenti per rendere la ricetta al meglio

Per riuscire a rendere al meglio questa ricetta si possono utilizzare le uova di gallina, ma l’ideale sono le uova di quaglia. La loro dimensione ridotta permette infatti di renderle un delizioso antipasto. Per la panatura invece è meglio utilizzare del pane raffermo o dei cornflakes per conferire al tutto una maggiore croccantezza. Si consiglia di usare la salsa ranch per accompagnarle oppure la Worcestershire.

