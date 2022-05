Estate 2022 con il due pezzi in soffitta perché sono questi i costumi da donna e da uomo che faranno tendenza anche la sera e che sono da acquistare ora per risparmiare sul prezzo

Grazie al cielo, l’estate si sta avvicinando. Tra non molto, potremo preparare al meglio la nostra valigia e partire per le sospirate ferie. Che rappresenteranno anche una sorta di ritorno alla normalità visto che, ormai, molte limitazioni, per il virus, sono venute meno.

Sicuramente, ci saremo mossi per la nostra prenotazione al mare magari scegliendo una delle località dove si spende poco per la vacanza. Ferie dove andare guardando sì al portafoglio, ma senza rinunciare ad essere aggiornati quanto a tendenze della moda. Magari, per farlo, ci siamo sottoposti alla fatidica prova costume praticando gli sport adatti per perdere i chili di troppo. Insomma, anche se andremo nella stessa spiaggia e mare, potremo anche rinfrescare la nostra collezione da esibire sotto l’ombrellone.

Incredibile come cambierà la moda spiaggia in questo 2022 estivo

Se vogliamo essere aggiornati, per l’estate 2022 con il due pezzi in soffitta sono questi i costumi da donna e da uomo che faranno tendenza. E il consiglio è quello di portarsi avanti, ovvero di comprarli in anticipo per risparmiare qualche soldo.

Ebbene, sembra che per il trimestre estivo non ci saranno dubbi su cosa andrà per la maggiore tra le signore. Ovvero, sarà un “must” avere il costume intero. Insomma, non più il classico due pezzi o il bikini. Un ritorno al passato quando, fino al 1945, le donne andavano in spiaggia con il costume da bagno intero. Poi, nel 1946, era arrivata la grande rivoluzione, con lo stilista svizzero Louis Reard e il sarto francese Jacques Heim che lanciarono il bikini.

Ora, ci sarà sempre un piccolo spazio per il due pezzi, se non altro per l’abbronzatura. Però, il lancio del costume intero ha i suoi vantaggi da non sottovalutare. Prima di tutto, la grande versatilità. Ad esempio, oltre a mostrarlo in spiaggia, questo costume si presta anche per altre occasioni.

Estate 2022 con il due pezzi in soffitta perché sono questi i costumi da donna e da uomo che faranno tendenza anche la sera e che sono da acquistare ora per risparmiare sul prezzo

Ci basterà, infatti, indossare un bel pareo, sopra di lui, per essere pronte per un aperitivo, da sogno, in riva al mare, al tramonto. Volendo, con un paio di pantaloni, ma anche con la gonna, viene consigliato come abbinamento serale, per le passeggiate sul lungomare. Anche perché, per fortuna, in commercio troveremo i modelli più diversi e adatti a ognuno di noi. Con o senza spalline, ad esempio, molto scollati o più castigati, semplici o elaborati. Starà, poi, a noi, con la nostra fantasia trasformare questo costume di tendenza in qualcosa di ancora più versatile.

E per gli uomini? L’estate 2022 si annuncia all’insegna della tinta unita, con l’aggiunta di dettagli color block. Anche se, in realtà, per l’uomo è sempre tutto un evergreen. Nel senso che dai classici bermuda o ai Sundek, dagli slip ai boxer, non ci saranno problemi in spiaggia. E, per chi osa, spazio alle fantasie, magari asimmetriche e ai disegni in diagonale.

Lettura consigliata

Non è tardi per iniziare a perdere peso in vista della temuta prova costume e con questi esercizi di corsa all’aperto sarà più facile farlo, ma attenzione agli errori da non fare