Il sogno di tutti noi è di girare il Mondo senza dover pensare più a niente. Salire su un aereo e partire, dimenticandosi di tutto e di tutti. Peccato, però, che ci si debba scontrare contro una dura realtà che ci impedisce di farlo.

Soprattutto, da un punto di vista economico. Perché i sogni si infrangono davanti a certe tariffe davvero scoraggianti. Proviamo ad entrare nei siti delle compagnie, mettiamo le date e la destinazione prescelta, clicchiamo. E ci accasciamo sulla sedia perché, il più delle volte, i prezzi sono altissimi.

Se siamo persone flessibili potremmo risparmiare tantissimo

Certo, l’Italia offre alternative altrettanto allettanti. Basta prendere la macchina per scoprire, ogni settimana, luoghi dove fare suggestivi viaggi nel passato e mangiare piatti tipici. O perderci nel fascino di un castello visitato anche da Wonder Woman per emozioni uniche, anche di gusto.

Però, è bello anche andare alla scoperta di posti diversi, lontani dall’Italia. Confrontarsi con capitali estere per conoscere non solo la cultura, ma anche piatti e tradizioni. I soldi? Si può girare il Mondo a prezzi stracciati in aereo, ma occorre essere dei viaggiatori flessibili.

In che modo? Sia con trucco che non tutti conoscono, sia seguendo i consigli di chi è solito viaggiare spendendo poco. Partendo dal trucco, la parola magica che ci farà viaggiare nel Mondo a prezzi bassi è Google Voli. In che senso? Digitiamo, in Google, come ricerca “Google Voli”. A questo punto, apriamo il primo risultato che ci compare. Qui, dobbiamo inserire la città di partenza, il numero di passeggeri e le date di andata e ritorno che abbiamo a disposizione per viaggiare.

Si può girare il Mondo a prezzi stracciati in aereo seguendo questo incredibile trucco e 5 consigli che non tutti conoscono

Qual è il trucco? Non mettere mai la città di destinazione e affidarci al caso. A questo punto, clicchiamo sulla mappa ed ecco che ci compariranno tutte le offerte disponibili, per quel periodo, in giro per il Mondo. Dei veri affari. Ad esempio, digitando le date 13/6 andata e 23/6 ritorno, senza destinazione, ci compare New York a solo 359 euro, a/r.

E quali sono i consigli da seguire di chi viaggia abitualmente? I mesi migliori, per prenotare voli, sono a gennaio e settembre. Qui le compagnie ribassano e non di poco, dopo Natale e ferie. Per chi ha la possibilità di farlo, meglio prenotare i voli ad inizio settimana. I prezzi sono più bassi. Nel fine settimana, con l’aumento della domanda di biglietti, salgono anche i prezzi.

Ancora meglio, farlo la sera o, al massimo, nel tardo pomeriggio. A quell’ora, può capitare di trovare offerte migliori diminuendo la domanda di prenotazioni. C’è chi, ad esempio, lo fa d’abitudine dopo le 23, con ottimi risultati.

Sfatiamo poi un mito. Non è vero che prenotare all’ultimo minuto ci faccia trovare le tariffe più basse. Non è più così. Per voli nazionali, dovremmo attivarci 1 mese prima. Per quelli europei 1-2 mesi prima. Mentre per andare nel resto del Mondo, invece, 5-6 mesi prima. E il quinto consiglio è di provarci prima con Google Voli, visto il miracolo come nell’esempio di New York.

