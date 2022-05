La parola d’ordine è risparmiare. Il più possibile, per non privarsi del piacere di fare le ferie, ma senza farci spennare. Un problema che, in questo periodo, colpisce ogni famiglia che si appresta a organizzare le vacanze estive.

Più facile a dirsi che a farsi. Le bollette crescono e tutti speriamo di non doverle pagare, magari rientrando in determinate categorie o risparmiando con precisi comportamenti. Eppure, non dobbiamo disperare, costretti ad imitare i protagonisti del film Mari del Sud, una pellicola uscita nel 2001, con Diego Abatantuono. Truffati da un consulente, la famiglia, in procinto di partire per i Caraibi, si trova costretta a chiudersi in cantina per la durata del viaggio. Così da non fare brutta figura con i vicini di casa.

Si possono prenotare mete economiche

Non serve arrivare a tanto, ma per questa estate 2022 sono queste le mete più economiche che potrebbero fare al caso nostro. A stabilirlo è una ricerca inglese “Holiday Money report 2022”, molto interessante. Infatti, prende in esame diversi oggetti ed articoli che, di solito, si comprano e consumano in vacanza, confrontandole, a seconda del costo, in varie località europee e mondiali.

Dati alla mano, insomma, per non lasciare nulla al caso. Quali sono gli 8 oggetti considerati? L’immancabile tazza di caffè, cui noi italiani facciamo fatica a rinunciare. La bottiglia di birra (da 330 ml), presente su molte tavole. La bottiglia di Coca Cola (o Pepsi), sempre da 330 ml, imprescindibile se si hanno dei figli. E se beviamo vino? Viene considerato il costo di un bicchiere da 175 ml.

Ovviamente, l’acqua minerale è presente, visti anche i recenti aumenti di costo, soprattutto nei ristoranti. Viene valutata la bottiglia da 1,5 litri. Ci sarà il sole e dovremo metterci la crema solare, sesto oggetto considerato, da 200 ml.

Per questa estate 2022 sono queste le mete più economiche che dovremmo prenotare subito per fare le ferie spendendo davvero poco e non solo in Italia

Settimo bene è il repellente per gli insetti che, soprattutto in estate, sono micidiali con le loro punture. Infine, in questo ideale paniere rientra anche l’immancabile cena al ristorante. Sono state considerate, in questo caso, 3 portate per 2 persone, con bottiglia di vino della casa.

Cosa è emerso da questa indagine? Che la meta che dovremmo scegliere per spendere meno, in estate, è Marmaris, in Turchia, con appena 30 euro per questi beni. In alternativa, potremmo optare per Sunny Beach, in Bulgaria, con 31 euro. In particolare, sono proprio queste due nazioni, Turchia e Bulgaria, le meno care in assoluto. Da prendere in considerazione anche una villeggiatura in Portogallo, visto che ha costi inferiori, a partire da Algarve, del 25% rispetto agli altri Paesi Ue.

