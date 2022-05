La pasta è un grande classico italiano. Ne esistono di svariati formati. Pare addirittura che il formato di pasta preferito svelerebbe molto del carattere e della personalità di una persona.

Altrettanto innumerevoli sono i condimenti con cui la possiamo arricchire. Per i pranzi o le cene importanti, con ospiti per festeggiare ricorrenze, anniversari ed eventi particolari, si pensa a sughi ricchi ed elaborati. Per il classico piatto di pasta da portare in tavola tutti i giorni, invece, si prediligono sughi semplici, pratici e veloci. Senza ombra di dubbio, la pasta per eccellenza è quella al sugo. Talvolta, può capitare che il sugo di pomodoro sia troppo acido. Per evitare questo rischio, basterebbe aggiungere un pizzico di un ingrediente segreto. Molto pratico è poi il pesto alla genovese a base di basilico. Ancora più basilare la pasta in bianco, semplicemente condita con del buon olio EVO e una grattugiata di formaggio.

Ogni tanto, però, sarebbe bene variare le pietanze che portiamo in tavola. Siamo quasi a fine maggio e i primi caldi cominciano a farsi sentire. Per questo, abbiamo pensato di proporre un condimento per la pasta molto fresco e che, al tempo stesso, è anche semplice e rapido da realizzare.

Più gusto alla pasta in bianco con questo freschissimo condimento dai colori e profumi dell’estate diverso da pomodoro e basilico

Cominciamo quindi a vedere cosa ci serve per realizzare il condimento ideale per un bel piatto di pasta leggero che anticipa il gusto dell’estate.

Ingredienti per 4 persone:

320 g di pasta;

2 limoni non trattati;

80 g di olio EVO;

mandorle (una manciata);

pinoli (una manciata);

1 spicchio d’aglio;

formaggio grattugiato q.b.;

basilico fresco q.b.;

sale;

pepe.

Procedimento

Come prima cosa, mettiamo sul fuoco un pentolone di acqua per la pasta. Fatto questo, dedichiamoci alla preparazione del pesto. Dobbiamo sbucciare i limoni e spremerne il succo, avendo cura di scartare i semini. Nel boccale di un mixer, uniamo il succo di limone, la buccia, le mandorle, i pinoli, l’aglio, il formaggio grattugiato, il sale e il pepe. Frulliamo bene ed ecco pronto in meno di 5 minuti un pesto fresco e leggero.

Quando la pasta sarà cotta, condirla con il nostro pesto di limoni e guarnire con del basilico fresco spezzettato a mano. In alternativa, è altrettanto gustoso il prezzemolo. Di certo, in questo modo, daremo più gusto alla pasta in bianco, che assumerà tutto un altro aspetto e soprattutto un altro sapore.

Ottimo con la pasta integrale, questo pesto al limone si presta molto bene anche per farcire bruschette e crostini da servire all’ora dell’aperitivo.

Lettura consigliata

Per un piatto di pasta veloce a pranzo o cena non il solito sugo ma questo condimento sfizioso ed economico