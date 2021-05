Eliminare la puzza di fritto non è mai stato così semplice: bastano 2 minuti e questo ingrediente economico per una casa sempre profumatissima

Quanto amiamo il fritto! E ciò a prescindere dal fatto che parliamo di pesce fritto o delle più comuni polpette. Senza dimenticare, poi, le squisite patatine fritte che fanno gola proprio a tutti.

Ma quello che accomuna tutte queste delizie, e che molto spesso ci impedisce di cucinarle, è la puzza che lasciano per tutta la casa. Tende e cuscini impregnati. E anche gli stessi capelli. Per un rimedio economico e veloce per eliminare la puzza di frittura dai capelli, cliccare qui.

Eliminare la puzza di fritto non è mai stato così semplice

L’odore di fritto è sicuramente uno dei più sgradevoli e dei più ostici da eliminare. Ma come fare per ovviare a questo fastidioso problema? Le soluzioni in realtà sono molteplici.

Ma la più comune, peraltro davvero alla portata di tutti, è un vecchio rimedio della nonna. Un rimedio 100% naturale. Vale a dire quello di mettere una fetta di mela all’interno dell’olio di frittura.

A tale scopo, dunque, basterà lavare e asciugare accuratamente una mela, e immergerne nell’olio una fettina. E quando questa si sarà annerita sostituirla con un ulteriore pezzetto.

Altri rimedi

Un altro efficacissimo rimedio è quello di mettere a bollire sul fornello di fianco una pentola con acqua e aceto, portarla a bollore e lasciarla bollire per tutto il tempo di frittura.

La puzza di frittura sarà completamente assorbita dai vapori dell’acqua e dell’aceto. In sostituzione dell’aceto, nell’acqua possono essere aggiunti i chiodi di garofano, o anche della cannella. In ogni caso, sia i chiodi di garofano che la cannella, emaneranno il loro profumo che eliminerà la puzza di frittura.

Inoltre una chicca per evitare un’eccessiva puzza di frittura è quella di friggere le pietanze con l’olio con il più alto punto di fumo. Come l’olio di sesamo o l’olio d’arachidi. Ma il miglior olio per friggere e rendere le nostre fritture golose e croccanti è specificato in questo articolo.

Dunque, eliminare la puzza di fritto non è mai stato così semplice bastano 2 minuti e questo ingrediente economico per una casa sempre profumatissima.