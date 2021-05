La chioma per le donne rappresenta la propria essenza, attraverso i capelli è possibile esprimere bellezza e sensualità, un vero e proprio biglietto da visita.

Ma quante volte è capitato che dopo aver passato del tempo ai fornelli, o dopo una cena a base di frittura i capelli emanassero un certo profumino di fritto e avessero un aspetto unto? La puzza di cibo si impregna nei capelli. E mentre alcuni odori pian piano vanno via, l’odore di fritto invece tende a permanere sui nostri capelli.

E allora come fare per rimediare a questo fastidioso impiccio?

Per eliminare i vari odori dai capelli spesso non è sufficiente fare un semplice shampoo, tuttavia, basta questo semplice ingrediente naturale ed economico che quasi tutti abbiamo in casa per dire addio alla puzza di fritto dai capelli in pochi minuti.

La miscela anti odore

Saranno necessari solo 2 ingredienti per dire addio alla puzza di fritto.

½ tazza di bicarbonato di sodio;

10 gocce di olio essenziale di lavanda o quello che si preferisce.

Aggiungere alla tazza di bicarbonato le gocce di lavanda e poco alla volta aggiungere dell’acqua, finché il composto risulterà denso e formerà una cremina. Applicare il composto sui capelli bagnati e massaggiare per 5 minuti. Risciacquare ed applicare il nostro shampoo abituale, infine applicare il balsamo e risciacquare. Al termine del trattamento i capelli risulteranno molto puliti e l’odore di frittura sarà completamente sparito.

Questo perché il bicarbonato oltre ad essere un potente disinfettante naturale è anche in grado di assorbire gli odori.

Consigli

Una cosa da evitare assolutamente è quella di coprire la puzza di fritto con un altro profumo, infatti è sconsigliatissimo spruzzare del profumo sui capelli maleodoranti.

Approfondimento

