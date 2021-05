Fare la spesa è un’attività che incide pesantemente sul nostro budget familiare. A volte spendiamo veramente più del dovuto per l’acquisto di beni alimentari che poi essenzialmente non utilizziamo. Chi di noi non ha mai buttato un alimento andato a male? Ecco è proprio questo il punto da andare a considerare ogni volta che entriamo in un supermercato.

D’altronde anche gli stessi venditori ci tentano e giocano con la nostra volontà e con i nostri portafogli. Le tecniche di marketing vengono utilizzate anche nei più piccoli minimarket esponendo ad esempio all’altezza degli occhi i prodotti più costosi. Sicuramente sarà capitato di andare in un negozio e di dire che avremmo acquistato lo stretto necessario quando invece usciamo con carrelli stracolmi e con scontrini chilometrici. Al momento del pagamento ci sconvolgiamo e pensiamo a quanto siamo stati ingenui e a come siamo stati “attirati” dallo shopping sfrenato. Andiamo ad analizzare come grazie a questi 2 trucchi su cui pochissimi riflettono quando vanno a fare la spesa possiamo portarci a casa tutto quello che ci serve spendendo quasi niente.

Pianificare la spesa ed arrivare preparati può abbattere tantissimo i costi

Invece di precipitarci nei negozi alimentari o nelle grandi catene di distribuzione impreparati dobbiamo arrivare pronti e coscienti di quello che vogliamo acquistare. Non vaghiamo per tutto il negozio facendoci trasportare dal richiamo dei prodotti che ci guardano e ci tentano. Chi effettua prevalentemente una spesa mensile o settimanale, dovrebbe cominciare a sviluppare la cara lista della spesa. Ogni qualvolta che un prodotto termina nelle nostre case è fondamentale inserirlo in lista. In questo modo da avere un quadro completo di ciò di cui abbiamo realmente bisogno.

Un altro trucco invece deve essere utilizzato nel momento in cui si arriva al supermercato. Cominciamo a dire che in primis è essenziale che le buste delle spesa siano portate da casa per risparmiare sia soldi per tutela dell’ambiente. Quando andiamo a prendere il nostro carrello, disponiamo le buste aperte e posizioniamo la spesa all’interno delle buste in modo tale da avere un impatto visivo dell’effettiva quantità di spesa. Et voilà adesso abbiamo capito come grazie a questi 2 trucchi su cui pochissimi riflettono quando vanno a fare la spesa possiamo portarci a casa tutto quello che ci serve spendendo quasi niente.