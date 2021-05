Lo sport perfetto per l’estate che in pochi praticano ci farà scoprire luoghi fantastici immersi nel verde e nella natura

Con la bella stagione e con le giornate che si fanno più lunghe, la voglia di stare all’aria aperta è sempre più forte.

Ecco, quindi, che molte persone decidono di cimentarsi in una nuova attività: alcuni iniziano a correre, altri preferiscono lunghe pedalate. Altri ancora, in cerca di sensazioni forti e di novità, decidono di sperimentare l’arrampicata.

Questo sport che pochi praticano è perfetto per l’estate, perché si pratica in montagna al fresco, e ci farà scoprire luoghi fantastici immersi nel verde e nella natura.

L’arrampicata sportiva

L’arrampicata sportiva è un’attività molto varia e che appassiona fin dal primo momento. Questa disciplina permette infatti di liberare la mente dallo stress e dalla vita frenetica e caotica di tutti i giorni.

L’arrampicata sportiva si divide in indoor ed outdoor. La prima è l’arrampicata al chiuso, in palestre attrezzate con pareti su cui sono montate le prese a formare dei percorsi di crescente difficoltà. La seconda invece è l’arrampicata su roccia: in pieno contatto con la natura, è perfetta per estraniarsi dalla realtà e immergersi nel verde incontaminato.

Poi, un’altra suddivisione è tra bouldering e lead. Nel primo caso, lo scopo è raggiungere la vetta di un masso alto non più di 4-5 metri senza corda. Invece lead è la pratica più vista nei film, in cui legati da una corda, si cerca di raggiungere la fine di un percorso lungo decine di metri.

Indipendentemente dalla pratica che si sceglie, questa attività adrenalinica è adatta a chiunque, grandi e piccini, uomini e donne. È un’attività che permette di liberare la mente e per questo è molto amata da tutti coloro che la provano.

Praticando questo sport ci si ritrova a dover concentrare tutto sé stesso sul momento, sul mantenere l’appiglio ed arrivare alla presa successiva. In quel frangente, i problemi spariscono per un po’, e lo stress accumulato viene liberato.

E poi, come tutti gli sport anche l’arrampicata darà il carico di endorfine, le magiche molecole che rallegrano le persone e dissolvono lo stress.