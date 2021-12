Quando ci si ritrova al cenone di Natale, ci sono due dolci che sono praticamente immancabili: il panettone ed il pandoro. Eppure, dopo tanti anni passati a mangiare questi classici dolci, potrebbe essere venuta voglia di cambiare e provare qualcosa di nuovo. Proprio per aggiungere un tocco di brio alle feste, senza allontanarsi troppo dalla tradizione, oggi scopriamo come reinventare il classico dolce di Natale. Infatti, ecco una ricetta semplice e gustosa per personalizzare un panettone rendendolo ancora più buono. Vediamo subito di cosa si tratta.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti per creare questa preparazione facile e gustosa:

4 mandarini;

300 gr di zucchero;

400 gr di cioccolato al latte;

1 lt di latte intero;

100 gr di panna fresca;

12 uova;

80 gr di amido di mais.

Sulle pagine online di ProiezionidiBorsa, abbiamo ormai da tempo iniziato a consigliare ai nostri lettori delle ricette per prepararsi al meglio alle feste di Natale. Proprio per questo motivo, abbiamo spiegato questo piatto perfetto per le feste che delizierà i nostri ospiti più cari nelle vacanze natalizie. Allo stesso modo, abbiamo spiegato come preparare dei piccoli e gustosi dolci perfetti per le feste. Ora, invece, vedremo come farcire un tradizionale panettone in modo da renderlo una leccornia fuori dagli schemi. Per prima cosa preparare un ingrediente fondamentale: la scorza di mandarino.

Prendere quindi questi frutti invernali, lavare, asciugare e grattugiare la buccia facendo attenzione ad evitare la parte bianca della scorza. Prendere ora un pentolino e versarvi mezzo litro di latte. Scaldare fino a quando non sia diventato bollente e poi spegnere la fiamma. Allo stesso tempo prendere una piccola ciotola e versarvi i tuorli di 8 uova e 200 gr di zucchero.

Con l’aiuto di una frusta da cucina, lavorare il composto fino a renderlo o omogeneo. Aggiungere ora il latte appena riscaldato, la scorza di mandarino e l’amido. Amalgamare il tutto con l’ausilio della frusta, poi riportare in pentola e mescolare con cura a fiamma bassa. Infine, riportare la crema così ottenuta in piccoli contenitori coperti, e lasciare a riposare.

Crema al cioccolato

Prendere ora il cioccolato al latte e ridurre in pezzi piccoli. Passare alla preparazione della crema al cioccolato. Prendere, quindi, il latte e, come fatto precedentemente, scaldare a fiamma bassa. Dividere il tuorlo dall’albume delle ultime uova e versare i tuorli in una ciotola. Aggiungere la panna liquida, lo zucchero e mescolare con l’ausilio di una frusta. Aggiungere in seguito il latte e l’amido, e continuare a mescolare fino ad aver ottenuto un composto omogeneo. Rimettere il composto a scaldare nel pentolino e aggiungere lentamente il cioccolato prima diviso in pezzi. Mescolare con attenzione fino a quando non si sarà formata una gustosa crema al cioccolato.

Mettere ora la crema a riposare per alcuni minuti in contenitori adeguati. Prendere, infine, il panettone e dividere le fette in modo omogeneo. Farcirlo in maniera alternata con le due creme. Una volta finito, si avrà a disposizione un buonissimo dolce alternativo pronto a soddisfare tutta la famiglia e gli invitati.

