Non tutti possono dedicare ore e ore a questa portata, perché il tempo corre veloce quando si tratta di cucinare per il Natale. Il primo o il secondo piatto rappresentano sicuramente ricette più impegnative, che richiedono tempo e abilità maggiori.

Fortunatamente, però, la ricetta che segue risolve un gran numero di questi problemi. Semplicemente perché questo velocissimo antipasto natalizio di carne si prepara in appena 10 minuti con soli 3 ingredienti davvero facili da reperire.

Le tartine sono un vero must del Natale, anche se non l’unico. Per esempio, che Natale sarebbe senza arrosto? Per averlo impeccabile basta solo seguire i tempi e le temperature di cottura per un arrosto di Natale perfetto.

Ingredienti per i cestini di panettone con prosciutto crudo e gorgonzola (dosi per 12 cestini)

un panettone;

un etto di prosciutto crudo;

150 grammi di gorgonzola dolce (o piccante, a piacere);

30 grammi di gherigli di noci (facoltativi).

Ecco perché questo velocissimo antipasto natalizio di carne si prepara in appena 10 minuti con soli 3 ingredienti

Per preparare questa delizia basterà iniziare tagliando il panettone in fette circolari spesse un centimetro. È consigliabile usare un coltello seghettato per non rompere o sbriciolare le fette. Bisognerà ricavare da ciascuna fetta qualche cerchio di panettone da 8 centimetri. È possibile usare un coppapasta o un taglia biscotti. Per rendere più sfiziosi i cestini, tuttavia, suggeriamo di usare una forma a fiore.

Collocare ogni forma in uno stampo da muffin, per dare la forma del cestino durante la cottura. Quindi, infornare per 7 o 8 minuti circa a 190 gradi, in forno preriscaldato. I cestini dovranno apparire ben dorati e croccanti.

Come farcire queste tartine sfiziose

Sformare i tortini solo dopo averli fatti leggermente raffreddare. Quindi, ricavare 2 strisce lunghe di prosciutto da ciascuna fetta divisa a metà. Arrotolare le strisce su se stesse per ottenere come dei boccioli di rosa. Avvolgere l’altra metà di prosciutto attorno alla rosa per ingrandirla.

In una boule da cucina, lavorare il gorgonzola per renderlo cremoso. In questa fase è possibile aggiungere opzionalmente le noci. Usare la crema di formaggio per farcire i cestini e collocare sopra la rosa di prosciutto.

E, per non usare i soliti crostini o pancarrè, ecco un altro modo sfizioso di servire le tartine a Natale.

