Tra gli ingredienti più utilizzati in cucina e sicuramente tra i più amati ci sono le deliziose patate. Queste possono essere impiegate in mille modi diversi, che siano dei golosi contorni o per arricchire i nostri piatti. Le patate, ad esempio, hanno un ruolo chiave in questo piatto della cucina povera napoletana davvero delizioso.

Seppur squisite, però, le patate richiedono talvolta dei tempi di cottura biblici che ci costringono ad attendere un’infinità di tempo prima che siano pronte. Oggi vedremo come ridurre drasticamente i tempi di cottura.

Pochi minuti per un risultato eccellente

Il metodo di cottura più semplice per cuocere le patate è senza dubbio quello di lessarle in acqua bollente. Tuttavia questo potrebbe richiedere molto tempo prima che le patate siano cotte. Se siamo di quelle persone che vanno sempre di fretta arriva in nostro aiuto un pratico elettrodomestico. La cottura delle patate al forno microonde potrebbe essere infatti la soluzione ai lunghi tempi d’attesa per patate perfette.

Abbiamo sempre sbagliato a cuocere le patate, ecco il metodo sbalorditivo che sta spopolando

2 sono i metodi che possiamo utilizzare. Il primo prevede la cottura delle patate intere che dovranno essere bucherellate con una forchetta e poste in una ciotola. Aggiungeremo, dunque, poca acqua e copriremo le patate con pellicola apposita per microonde. Inseriamo le patate nell’elettrodomestico a 700 W per circa 8 minuti per delle patate fondenti. Naturalmente i tempi di cottura potrebbero variare in base alle dimensioni e, per questo, sarebbe meglio che le patate siano tutte grandi uguali. Se però vogliamo essere certi di non sbagliare ed abbreviare ulteriormente i tempi possiamo tagliare le patate in pezzi delle stesse dimensioni. Il procedimento di cottura rimarrà poi il medesimo.

Sfiziose idee

Una volta ottenute le nostre rapidissime patate lesse possiamo utilizzarle in molti modi diversi. Aggiungendo un uovo, del sale e del rosmarino tritato possiamo realizzare dei golosissimi tortini.

Una volta creato l’impasto formiamo dei piccoli dischetti che faremo rosolare in padella. Croccanti fuori e morbidi dentro i tortini possono essere arricchiti con del formaggio e del prosciutto crudo.

In alternativa potremmo migliorare anche le nostre patate al forno. Per fare questo dovremo ridurre il tempo di cottura nel microonde e cuocere le patate a cubetti il tanto che basta per ammorbidirle.

Questo non solo velocizzerà la cottura delle patate nel forno, ma consentirà di ottenere una consistenza morbida e golosa ed un’irresistibile crosticina esterna.

Abbiamo sempre sbagliato a cuocere le patate, ecco il metodo sbalorditivo che sta spopolando.

