Con l’arrivo del Natale tutti stiamo incominciando a domandarci cosa portare in tavola in quei fatidici tre giorni. Per questo, oggi diamo un’originale idea in merito. Pochi lo conoscono, ma questo piatto perfetto per le feste delizierà i nostri ospiti più cari nelle vacanze natalizie. Vediamo insieme come preparare un delizioso boeuf bourguignon.

Gli ingredienti necessari

1 litro di vino rosso di Borgogna a temperatura ambiente;

1 mazzetto di maggiorana;

1,1 litro di brodo di manzo caldo;

1,5 chilo di manzo noce;

1 rametto di rosmarino;

1 mazzetto di timo;

15 grammi di burro;

250 grammi di carote;

225 grammi di pancetta con cotenna;

250 grammi di cipolle, preferibilmente bianche;

250 grammi di cipolline;

3 spicchi di aglio;

4 foglie di alloro;

40 grammi di concentrato di pomodoro;

500 grammi di funghi champignon;

olio extravergine d’oliva q.b;

pepe nero q.b;

sale fino q.b.

Per prima cosa è necessario sezionare la carne in parti da 5-7 centimetri. Prendere poi la pancetta, togliere la cotenna e tenerla da parte, eliminando però la cartilagine. Tagliare il tutto a listarelle. In una pentola di acqua bollente scottare i due ingredienti per rimuovere il grasso in eccesso. Scolare e trasferire in una pentola in ghisa, rosolando per circa 10 minuti a fiamma bassa. Metterli da parte e usare la pentola per scottare la carne. Far attenzione a rosolarla su tutti i lati, aggiungendo un filo di olio. Quando sarà dorata, rimuoverla dalla pentola conservando il fondo di cottura e spegnendo il fuoco. Nel frattempo cominciare a tagliare le verdure, unendole alla salsa. Cuocerle per una decina di minuti. Aggiungere poi la pancetta e il concentrato di pomodoro, rimestando bene.

A questo punto rimettere dentro anche la carne e sommergerla in un litro di vino rosso. Far cuocere per alcuni minuti e salare e pepare secondo gusto, aggiungendo anche le erbe aromatiche. Unire anche il brodo caldo e la cotenna. Trasferire il tutto nel forno statico già preriscaldato a 140 gradi e far andare l’elettrodomestico per 3 ore. Nel frattempo preparare le cipolline e i funghi per guarnire. In una padella inserire il burro e una punta di olio, e far rosolare le cipolline con un generoso giro di sale e pepe. A questo punto versare 100 grammi di brodo e far cuocere per circa 10 minuti. Nel frattempo pulire i funghi, tagliandoli. Prendere un’altra padella e farli saltare con l’aglio in camicia sempre per 10 minuti aggiungendo sale, pepe e prezzemolo tritato. Togliere la carne dal forno e trasferirla insieme ai funghi e alle cipolline.

