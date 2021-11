L’inverno è ormai alle porte e si iniziano ad intravedere in lontananza le aspettatissime vacanze di Natale. Per questo motivo le persone più attente stanno già iniziando ad ordinare i regali natalizi e a prepararsi per il grande giorno. Noi di ProiezioniDiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo venire incontro ai nostri lettori. Infatti, oggi andremo a scoprire come preparare dei buonissimi dolcetti, perfetti per essere confezionati e regalati durante le feste. Allora, ecco la ricetta perfetta per prepararsi con il giusto anticipo alle feste natalizie. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Gli ingredienti da comprare

Per preparare dei buonissimi biscotti natalizi bastano questi ingredienti semplici e facilmente reperibili:

4 uova 4;

400 gr di farina;

250 gr di burro;

180 gr di zucchero a velo;

2 limoni;

180 gr di farina di mandorle.

Iniziamo a preparare questi semplici biscotti, che possono facilmente trasformarsi in un piccolo e grazioso regalo natalizio. Per prima cosa prendere i limoni, lavarli e asciugarli. Grattugiare ora la buccia dei limoni, stando attenti a non intaccarne il sostrato bianco. Prendere ora le uova e dividere l’albume dai tuorli, avendo cura di mettere quest’ultimi in una ciotola. Infine lasciare il burro per pochi minuti a temperatura ambiente in maniera che si possa ammorbidire. Una volta finito con gli ingredienti, si può passare alla preparazione dell’impasto. Prendere un contenitore capiente e versarvi la farina di mandorle e la scorza di limone. Mischiare gli ingredienti con l’ausilio di una spatola e in seguito aggiungere lo zucchero e la farina. Aggiungere, infine, 3 dei tuorli precedentemente separati e il burro.

Impastare ora gli ingredienti con le mani fino ad ottenere un composto quanto più possibile omogeneo. Infarinare un banco da lavoro, spostarvi l’impasto e continuare a lavorarlo con le mani. Una volta finito, avvolgere il panetto ottenuto con della pellicola di plastica e mettere in frigo. Passati 80 minuti, rimuovere il panetto dal frigo e stenderlo con l’ausilio di un matterello. Usare ora delle formine per ottenere dei biscotti della forma desiderata. Prendere una teglia, mettervi sopra della carta forno e adagiarvi i biscotti appena preparati. Spennellare la superfice con l’ultimo tuorlo rimasto e infornare. Cucinare i biscotti per 10 minuti a 160°. Appena i dolcetti mostreranno una superficie dorata spegnere il forno, lasciare riposare i biscotti e infine riporli in un contenitore. I biscotti di Natale sono pronti per essere gustati

