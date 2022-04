Si sa che la pasta al forno è il piatto forte che mette sempre tutti d’accordo. Inoltre è molto comodo perché si può preparare in anticipo (per chi cerca un piatto elaborato, invece, ecco la ricetta della coppola di Garibaldi). In sostanza, è il classico piatto ideale per il giorno di festa, quando di solito tutta la famiglia si riunisce a tavola per il pranzo. Pertanto, ecco una pasta al forno facile e gustosa per la gioia di grandi e piccini.

Si tratta di un piatto che esalta un ortaggio di stagione buono e salutare: gli asparagi. Inoltre andremo a condire questa pasta con una besciamella un po’ più leggera perché senza lattosio, né burro o olio. Vediamo cosa occorre in cucina perla nostra pasta al forno facile e gustosa.

Ingredienti per 4 persone

500 g di rigatoni (ideali anche per preparare i maccheroni al grattè, come si dice a Napoli);

300 g di asparagi;

200 g di speck affumicato tagliato a listarelle;

200 g di scamorza (senza lattosio);

150 g di parmigiano grattugiato;

100 g di farina;

1 litro di latte vegetale;

1 cipolla;

2 cucchiai di pangrattato e granella di nocciola;

sale, pepe, noce moscata q.b.

Ecco una pasta al forno facile e gustosa per far festa tutti insieme invece della solita lasagna o dei cannelloni laboriosi

Vediamo adesso come prepararla. Iniziamo mondando gli asparagi, prima di sbollentarli in acqua e sale, scolarli e infine tagliarli a tocchetti. Adesso passiamoli in padella con un trito di cipolla e le listarelle di speck e lasciamoli insaporire a fuoco spento. Intanto, procediamo con la preparazione della besciamella light, setacciando la farina e trasferendola in un pentolino. Poi aggiungiamo della noce moscata, un pizzico di sale e di pepe. Infine, mescoliamo il tutto e versiamo a filo 3/4 del latte, giriamo ancora e intanto accendiamo la fiamma. Sempre mescolando, aggiungiamo ancora il latte restante e procediamo fino ad ottenere una consistenza vellutata e liscia.

Siamo quasi pronti per infornare il nostro primo piatto

Versiamo in acqua bollente salata la pasta e scoliamola a metà cottura. Nel frattempo tagliamo la scamorza a fettine sottili. Una volta scolata la pasta, condiamola con metà quantitativo di besciamella, speck e parmigiano. Ora disponiamone un primo strato in un tegame, poi proseguiamo con le fettine di scamorza, besciamella, speck e parmigiano. Continuiamo in questo modo fino a raggiungere il bordo del contenitore. Finiamo la preparazione con olio evo, pangrattato, parmigiano, e granella di nocciole.

A questo punto inforniamo a 200 gradi in modalità statica per circa 30 minuti, azionando la modalità grill negli ultimi 10 minuti. Per completare la felicità dei nostri commensali, consigliamo di servire questa gustosa pasta al forno con un buon calice di vino. Al riguardo può andar bene un bicchiere di fresco e profumato Sauvignon Blanc o un fruttato ed erbaceo Cabernet Franc.

