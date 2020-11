Questa preparazione è di colore rosso, come il copricapo dell’eroe dei due mondi. Ciò perché il timballo è foderato di prosciutto cotto che diventa di questo colore con l’alta temperatura del forno.

Qualcuno narra che la ricetta sia nata per onorare l’incontro di Garibaldi e Vittorio Emanuele II, avvenuto tra Caianiello e Teano, nel 1860. Resta comunque il fatto che la coppola di Garibaldi è il timballo di pasta foderato di prosciutto cotto perfetto per un pranzo domenicale originale e gustoso.

I segreti di questa insolita ricetta

Ecco, di seguito, come preparare questo primo piatto, ricco e saporito e ideale per il pranzo dei giorni di festa.

Alcuni usano, per questa preparazione, le tagliatelle, le fettuccine , le pappardelle, persino i bucatini. Ad ognuno di noi, dunque, la scelta finale, anche in base al formato di pasta che maggiormente preferiamo.

Ancora qualche altra precisazione: per la cottura del timballo, possiamo usare una tortiera con la cerniera, oppure uno stampo per ciambella. Possiamo comporre il timballo, dopo aver foderato il contenitore con il prosciutto, in due modi. Primo, possiamo mescolare tutti gli ingredienti dopo averli cucinati. Possiamo, in alternativa, procedere a strati (pasta con piselli e funghi, strato di scamorza e strato di prosciutto cotto e così via).

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti:

a) tagliatelle all’uovo o bucatini;

b) 350 grammi di piselli;

c) 300 grammi di prosciutto cotto;

d) 200 grammi di funghi champignon;

e) 200 grammi di pancetta;

f) 200 grammi di fiordilatte del giorno prima (in alternativa scamorza affumicata);

g) 100 grammi di cipolle;

h) 80 grammi di parmigiano grattugiato;

i) besciamella quanto basta;

l) un aglio;

m) olio evo, sale e pepe quanto basta.

Prepariamo il timballo di pasta foderato di prosciutto cotto

In una padella, facciamo dorare l’aglio e trifoliamo i funghi. In un’altra, invece, facciamo soffriggere la cipolla tritata finemente, con metà della pancetta tagliata a dadini e mettiamo a cuocere i piselli. Aggiustiamo di sale i funghi e i piselli e, per ora, teniamoli da parte.

Tagliamo a tocchetti il fiordilatte e cuociamo la pasta in acqua bollente salata; scoliamola un pò in anticipo.

Nel frattempo, avremo foderato di prosciutto cotto una tortiera con la cerniera e precedentemente imburrata. Tagliamo a pezzetti il prosciutto cotto eventualmente inutilizzato. Amalgamiamo la pasta scolata con i funghi, con i piselli, i cubetti di pancetta, i pezzetti di prosciutto e il fiordilatte. Aggiungiamo la besciamella che serve e, infine, il parmigiano. A questo punto aggiustiamo di sale e pepe, prima di infornare a 190° per circa 30-40 minuti.

Per stare tutti insieme felicemente nei giorni di festa, la coppola di Garibaldi è il timballo di pasta foderato di prosciutto cotto perfetto, per un pranzo domenicale originale e gustoso.

Infine, presentiamo in quest’articolo un altro timballo di anelletti al forno, tipico della tradizione palermitana.