La primavera è la stagione che rappresenta il risveglio della natura. Giardini e balconi delle nostre case si colorano con fiori e piante profumati e rigogliosi. Sfortunatamente, a fare capolino non sono soltanto fiori e piante, ma anche insetti come le formiche ed altri animali fastidiosi. Vespe e calabroni si fanno vedere già dall’inizio della primavera. Proprio in questo periodo, escono dal letargo per costruire i loro nidi e deporre le uova. Soprattutto durante le giornate primaverili più calde e belle, non è difficile trovarli in prossimità di piante e fiori e anche sui balconi.

Anche se capace di abbellire gli ambienti e di garantirci un po’ di privacy, il verde attira molti insetti. Vespe e calabroni ci accompagnano durante tutta la bella stagione e possono entrare nelle nostre case attirate anche dal calore e dal cibo. Questi insetti sono potenzialmente pericolosi, perché una loro puntura potrebbe avere effetti anche gravi nei soggetti allergici. Per questo motivo, oggi vogliamo spiegare che ci sono dei furbi rimedi della nonna che ci permetteranno di allontanare vespe e calabroni senza fatica.

Calabroni e vespe non ronzeranno più nei nostri giardini rischiando di pungerci grazie a questi accorgimenti economici e naturali

Uno dei rimedi più utili per allontanare questi animali è il caffè. Questo possiede un profumo molto forte che risulta insopportabile ad alcuni insetti. Mettiamo 2 cucchiai di polvere di caffè in un portacandele e poi bruciamolo usando un fiammifero. In questo modo, l’aroma diventerà più intenso e si sprigionerà nell’ambiente circostante. Pochi secondi e vespe e calabroni si allontaneranno dai nostri ambienti non riuscendo a tollerare l’odore. In alternativa, mettiamo su balconi e davanzali qualche pianta di citronella. Il suo gradevolissimo ed inconfondibile profumo allontanerà in un attimo questi insetti.

Una trappola naturale

Per fare in modo che vespe e calabroni non infestino gli esterni delle nostre case possiamo preparare una trappola. Se allontanarle non basta e non sappiamo come fare, dovremo cercare di agire in modo diverso. Bastano 3 ingredienti naturali che tutti noi abbiamo già in casa. Procuriamoci una bottiglia di plastica vuota e possibilmente dal collo stretto. Inseriamo al suo interno il contenuto di una lattina di birra ed aggiungiamo 2 cucchiai di zucchero. Agitiamola ed applichiamo sul bordo esterno e sul collo della bottiglia un po’ di miele. Se non abbiamo della birra, possiamo sostituirla con del semplice aceto: il risultato sarà ugualmente efficace. Vespe e calabroni saranno attirati dall’odore di questa miscela e rimarranno intrappolati dentro la bottiglia.

Un consiglio in più

Abbiamo visto che calabroni e vespe non ronzeranno più vicino alle nostre case. Se vogliamo goderci lo spazio esterno in tranquillità, ma temiamo di essere attaccati da questi insetti, appendiamo un mazzo d’aglio. In questo modo, calabroni e vespe non si avvicineranno a noi perché infastiditi dall’odore.

