Può succedere di sentirsi un po’ giù di tono, magari per stanchezza, stress oppure semplicemente perché è un periodo non proprio positivo. Tra le tante cose che si possono fare per riacquistare energie e positività, mangiare bene è fra quelle.

Per questa ragione nelle prossime righe ecco un piatto gustosissimo contro la depressione, ricco di vitamina B12, proteine e omega 3. Parliamo di un secondo piatto pieno di tanti grassi buoni e davvero molto saporito.

Ci riferiamo alla terrina di salmone con maionese senza uova allo zenzero. Un piatto un po’ diverso da questo in cui il salmone si può gustare in modo unico e fresco.

Ingredienti per circa 4 persone

Quando si è giù e magari ci si sente un po’ depressi questo può essere il piatto perfetto. Infatti, fra i tanti effetti benefici sulla nostra salute, il salmone sembra possa essere un grande antidepressivo.

Inoltre, in una sola porzione di 100 g vengono soddisfatti i fabbisogni quotidiani di proteine, omega 3 e vitamina B12.

Serviranno:

succo e scorza di 3 limoni;

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

2 manciate di semi di sesamo;

1 cucchiaio di aceto di mele (va bene anche il succo di limone);

50 ml di latte di soia;

1 radice di zenzero fresca;

1 spolverata di curcuma;

600 g di salmone in trancio;

110 ml di olio di semi di girasole;

1 pizzico di sale;

2 cucchiai di salsa di soia;

1 cucchiaino di senape.

Preparazione

Innanzitutto, si devono grattugiare la scorza dei limoni e spremerli. Poi bisogna occuparsi del salmone, pulendolo e togliendo lische e pelle. Fatto ciò si può tagliare il tutto a grandi cubi di dimensioni simili e mettere il pesce dentro una ciotola. Quindi, si può versare il succo appena spremuto insieme alla salsa di soia e alle scorze di limone.

È importate mescolare bene il tutto per far si che ciascun pezzo si insaporisca. Dopodiché, si può suddividere il tutto in due terrine da forno aggiungendo i semi di sesamo. Terminato questo passaggio si deve infornare a 170 gradi, aspettando circa 8 minuti.

Ecco un piatto gustosissimo contro la depressione ricco di vitamina B12, proteine e omega 3

Durante la cottura ci si può concentrare a preparare la maionese senza l’uso delle uova. Basterà mescolare il latte di soia con l’olio di semi di girasole in una ciotola dai bordi molto alti. Fatto ciò, si deve grattugiare lo zenzero quanto basta e aggiungere aceto di mele, sale, curcuma e senape.

Va bene al posto dell’aceto di mele anche il succo di limone. Preparato il composto sarà necessario frullarlo. È importante valutare la dose di succo di limone o aceto di mele in relazione a quanto acidula vogliamo la nostra salsa.

Poco prima di servire il tutto sono utili questi 2 suggerimenti. Il primo è che il salmone è gustosissimo se lo si mangia ancora roseo, quindi è molto importante fare attenzione alla cottura sia esterna che interna. Poi il secondo è quello di aggiungere un’ulteriore spolverata di zenzero grattugiato per insaporire ancor di più il piatto.

Approfondimento

