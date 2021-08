Il numero di persone che soffrono di diabete negli ultimi anni è raddoppiato probabilmente a causa di uno stile di vita sedentario e cattiva alimentazione. Fattori di rischio del diabete, infatti, oltre alla familiarità in alcuni casi, sono di tipo ambientale. Un’alimentazione ricca di grassi saturi e mancanza di attività fisica, tra i tanti problemi di salute, comportano un rischio maggiore di avere il diabete. Ecco perché è molto importante una dieta equilibrata e variegata di alimenti che grazie alle loro proprietà possano contrastarlo. Infatti è incredibile quanto questo succo di verdure abbassi la glicemia quasi come un farmaco.

In questo periodo dell’anno però si assiste ad una modifica delle abitudini quotidiane. Si fa tardi la sera, l’attività fisica viene messa da parte e magari siamo più propensi a concederci uno “sgarro” in più. Tuttavia chi soffre di diabete o di glicemia alta deve prestare attenzione a determinati comportamenti, soprattutto a tavola. Senza dimenticare di bere acqua durante la giornata, come consigliato nell’articolo “Pochi la bevono ma questa è l’acqua migliore per combattere glicemia alta e diabete”

Non tutti gli alimenti sono un toccasana per la salute e alcuni andrebbero del tutto evitati, si pensi alle patatine fritte. Molti però ritengono di dover rinunciare alla pizza a causa del suo carico glicemico. Infatti ancora pochi lo sanno ma è questa la pizza che tiene a bada la glicemia. Ovvero una pizza che grazie ai suoi ingredienti potrebbe diventare ideale per chi teme i picchi glicemici. In particolare i Consulenti di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, illustreranno come e che tipo di pizza mangiare per non ritrovarsi con la glicemia alle stelle.

Sebbene rientri tra gli alimenti che fanno aumentare la glicemia, una volta a settimana, chi soffre di diabete, con le giuste accortezze, può concedersela. Non senza, però, aver misurato prima i livelli di glicemia. Ovviamente dovrà preferirsi una pizza non molto farcita, preferendo magari una marinara o al massimo una margherita, abbinandola rigorosamente ad un bel piatto di insalata. Quest’ultima infatti grazie alle fibre contenute aiuta ad abbassare i livelli glicemici. Ma per essere ideale la pizza deve prepararsi con le farine giuste e lievitare a regola d’arte.

Un recente studio infatti ha indicato il mix di farine per rendere la pizza napoletana ideale per chi soffre di diabete o glicemia alta. In particolare si tratta di un impasto preparato con una miscela di Kamut, farine integrali e glucomannano. Quest’ultimo elemento inoltre ha effetti ipoglicemizzanti ed è spesso utilizzato anche nelle diete finalizzate al dimagrimento. Questo mix ha reso l’impasto leggero e digeribile e soprattutto gustoso come quello tradizionale, senza comportare disturbi gastrointestinali. Pertanto, questo composto, atteso l’impatto minore sui livelli di glicemia, potrebbe aiutare le persone con diabete a gustare la pizza, senza rischiare picchi glicemici.